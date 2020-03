Munkenbeck bleibt FDP-Vorsitzender

Doppelschicht für den FDP-Stadtverband: Die freien Demokraten wählten am Montagabend im Veranstaltungsraum der GfW an der Corunnastraße einen neuen Stadtverbandsvorstand, um gleich anschließend auch die personellen Weichen für die Kommunalwahl im September zu stellen. Markus Munkenbeck wurde zunächst als Stadtverbandsvorsitzender bestätigt, er erhielt zwölf Ja-Stimmen, fünf Mitglieder stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Und Dr. Bernd Volker Dresp wird bei den Wahlen zum Stadtrat die Reserveliste anführen, danach folgt Detlef Köpke. Im Vergleich zur Wahl 2014 tauschen damit beide ihre Positionen. Beide erklärten, dass das einvernehmlich vereinbart worden sei. Ob die FDP auch mit einem Bürgermeisterkandidaten in die Wahl gehen wird, ist derweil noch nicht abschließend entschieden, möglicherweise soll in der kommenden Woche auch in dieser Frage Klarheit bestehen.

Mit Katja Siwek hat der FDP-Stadtverband Iserlohn eine neue stellvertretende Vorsitzende, sie löst Hendrik Schulte ab, der sich bereits vor einiger Zeit aus dem Amt zurückgezogen hatte. Siwek erhielt 16 Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Ebenfalls neu im Amt ist Isabell Kamp als Schatzmeisterin. Sie erhielt 14 Ja-Stimmen und vier Nein-Stimmen. Kamp löst Jürgen Schulte ab, der nach sechs Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidierte. Markus Munkenbeck dankte Schulte für die geleistete Arbeit.

Stadtverbandsvorstand nun mit sechs Beisitzern

Vor den Vorstandswahlen hatte der FDP-Ortsparteitag beschlossen, die Zahl der Beisitzer auf sechs zu erhöhen. Und die wurden dann auch gewählt. Es sind Manuela Turk, Frank Redottée, Dr. Bernd Volker Dresp, Detlef Köpke, Jürgen Schulte und Ricardo Nicolini. Zu Rechnungsprüfern wurden Horst-Dieter Völker und Reinhard Klose bestimmt.

4,12 Prozent erzielte die FDP bei der Kommunalwahl 2014. Sofern sich die FDP im September nicht weiter verschlechtert, dürften also Dr. Bernd Volker Dresp und Detlef Köpke erneut in den Rat einziehen. Den Tausch an den Positionen 1 und 2 auf der Reserveliste begründete Köpke auch mit Altersgründen, er wird im Mai 69 Jahre alt. Und sofern die FDP im September ihr Ergebnis verbessern kann, dürfen sich weitere Freidemokraten Hoffnung auf den Einzug in den Rat machen. Am meisten wohl Nils Koschinsky, der an Position drei der Reserveliste gewählt wurde. Auf den Plätzen vier und fünf folgen Markus Munkenbeck und Frank Redottée. Die ersten fünf Plätze wurden einzeln gewählt, Stadtverbandsvorsitzender Markus Munkenbeck erhielt dabei das schlechteste Ergebnis. Zwölf Mitglieder votierten für Munkenbeck, bei einer Enthaltung gab es immerhin sieben Nein-Stimmen. Die Positionen sechs bis zehn: Katja Siwek, Isabell Kamp, Alexandra Schroven, Martina Stenger und Marco Breuler. Alle Wahlen wurden von Axel Hoffmann, Vorsitzender der Kreistagsfraktion, geleitet

Liberale Frauen: Katja Siwekim Landesvorstand

Eine weitere Personalie wurde beim Ortsparteitag bekannt. Vor einigen Tagen wurde Katja Siwek in den Landesvorstand der Liberalen Frauen NRW gewählt. Zuvor hatten Stadtverbandsvorsitzender Markus Munkenbeck und Fraktionsvorsitzender Detlef Köpke Bilanz gezogen. Munkenbeck berichtete von einer stabilen Mitgliederentwicklung. Sieben Austritten hätten 2019 acht Neueintritte gegenübergestanden. Aktuell verfüge der Stadtverband über 52 Mitglieder, darunter seien erfreulicherweise auch mehrere junge Mitglieder. Bei der Europawahl habe die FDP mit 6,7 Prozent nur knapp unter dem Kreisergebnis gelegen, Munkenbeck bezeichnete das Abschneiden als zufriedenstellend. Zur Einstimmung auf die Kommunalwahl im September soll es am 21. und am 28. März einen Workshop geben. Detlef Köpke sprach von einem ereignisreichen Jahr 2019. Zur sogenannten „Abfindungsaffäre“ im Iserlohner Rathaus sagte Köpke, dass es die FDP gewesen sei, die als erste Partei den Rücktritt von Dr. Peter Paul Ahrens gefordert habe. Sein Rücktritt sei notwendig gewesen, auch wenn sich dahinter eine menschliche Tragödie verberge. Zu einer möglichen Rückkehr von Ugur Ünal in die Stadtverwaltung sagte Köpke, dass die FDP sich dagegen ausgesprochen habe, dabei bleibe es auch.

Ein positives Ereignis sei der Umzug der zweiten Gesamtschule zum Standort Seilersee gewesen. Mit der zweiten Gesamtschule sei der Elternwille respektiert worden. Nun müsse das Parkplatz-Problem am Seilersee gelöst werden. Als Lösung nannte Köpke eine Jürgens-Verlagerung auf das Gelände des Verkehrslehrgartens. Richtig sei es gewesen, sich von den Parkhaus-Plänen zu verabschieden. Weiterhin bedauerte Köpke, dass es nicht gelungen sei, die Schließung des Marienhospitals zu verhindern.