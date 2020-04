Möglichkeit für persönliches Gebet an Ostern

Iserlohn. Kirche öffnet an Ostern für persönliche Gebete.

An den Tagen von Gründonnerstag bis Ostersonntag (teilweise auch Ostermontag) sind die Kirchen des Pastoralverbunds Iserlohn zu festgelegten Zeiten für jeweils etwa eine Stunde zum persönlichen Gebet geöffnet. Die genauen Zeiträume sind auf der Homepage des Pastoralverbunds www.pviserlohn.de, in den Pfarrnachrichten, die wegen der Krisensituation nur auf der Homepage zu finden sind, oder den Aushängen in den Schaukästen der Kirchen zu finden. Es wäre ebenso hilfreich, wenn Gemeindemitglieder, die keinen Zugang zum Internet haben, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe mit den Informationen versorgt würden.

Büro des Pastoralverbunds erteilt Auskünfte

Auskunft erteilt darüber hinaus das Pastoralverbundsbüro, das am Montag und Mittwoch von 9 bis 10.30 Uhr sowie am Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr und am Gründonnerstag von 17 bis 18.30 Uhr besetzt ist, unter 02371/2194420, pankratius@pviserlohn.de. Am Ostersonntag stehen gesegnete Osterkerzen zur Mitnahme bereit. Dabei sind die üblichen Maßnahmen zu beachten.

Darüber hinaus gibt es auf der Homepage des Pastoralverbunds verschiedene Anregungen zur Feier von Gottesdiensten in der Familie (Stichwort „Kinderkirche“ oder „Liveübertragungen“) und zum persönlichen Gebet sowie Impulse auf den YouTube-Kanälen des Pastoralverbunds Iserlohn, von Diakon Wolfgang Vieler und Dekanatskirchenmusiker Tobias Leschke.