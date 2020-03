Modern Voices singen ihr eigenes Konzert

Iserlohn. Am 28. März singen die „Modern Voices“ ihr eigenes Konzert in der Bauernkirche Iserlohn.

Nach vielen Gastauftritten und einem gewonnenen Applauswettbewerb im vergangenen Jahr ist es nun soweit: Am 28. März singen die „Modern Voices“ ihr eigenes Konzert in der Bauernkirche Iserlohn. Die Zuhörer dürfen sich auf ein buntes Programm mit vielen Highlights freuen. Unter der musikalischen Leitung von Chorleiter Daniel Pütz singen die „Voices“ einmal mehr Lieder zum Mitwippen oder einfach zum Genießen. Mit gewohnt stimmgewaltigen Schwung will der Chor das ein oder andere Herz erreichen.

Mit von der Partie ist der Frauenchor Evingsen. Chorleiter Eugen Momot bietet mit seinen 30 Sängerinnen musikalische Unterhaltung auf hohem Niveau. Das Repertoire umfasst verschiedene Musikrichtungen, die den Zuhörer mit Sicherheit begeistern. Zwei weitere Gäste unterhalten das Publikum mit ihrer Musik. Noah Knoppig am Klavier und Justin Trenkel an der Gitarre.