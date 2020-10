MAV bildet Lehrer am iPad aus

Iserlohn. Der Märkische Arbeitgeberverband bietet eine Lehrerfortbildung mit dem iPad per Webinar am 3. November von 15 bis 17 Uhr an.

Im Zuge des Digitalpaktes werden Lehrer der weiterführenden Schulen im MAV-Verbandsgebiet in nächster Zeit mit iPads ausgestattet. Damit sollen digitale Unterrichtszenarien entwickelt und diese lernförderlich eingesetzt werden. Um diesen Prozess zu unterstützen, bietet der MAV im Rahmen seines Schulewirtschaft-Netzwerkes eine Lehrerfortbildung in Form eines Webinars an. Anhand eines exemplarischen Workflows von der Vorbereitung der Unterrichtsstunde über die Bereitstellung und Bearbeitung des Materials bis hin zum Rücklauf mit Feedback wird demonstriert, was möglich ist. Anmeldungen werden unter tilsner@mav-net.de angenommen. Wichtig dabei ist die Angabe der Schule sowie einer Email-Adresse, zu der die Einwahldaten versandt werden können. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine schnelle Anmeldung ist ratsam. Die Teilnahme ist kostenlos. Kontakt: Annette Tilsner, Bildungsreferentin Märkischer Arbeitgeberverband, 02371/82915.