Iserlohn. Die CDU-Ortsunion Iserlohn besucht am Silvestermorgen die über den Jahreswechsel diensthabenden Feuerwehrleute.

Maßnahmen für mehr Nachwuchs umgesetzt

Jörg Döring, Leiter der Iserlohner Feuerwehr, sprach von einem anstrengenden Jahr 2019. Das verrate schon ein Blick auf die Stundenkonten der Kollegen. Vor diesem Hintergrund sei der Rückhalt für die Feuerwehrleute – auch aus dem politischen Raum – sehr wichtig. Und um diesen Rückhalt zu verdeutlichen, besucht die CDU-Ortsunion Iserlohn seit 1975 an jedem Silvestertag die Wache, um der diensthabenden Wachabteilung über den Jahreswechsel für ihre Einsatzbereitschaft Respekt zu zollen. Bei Berliner Ballen und Kaffee wird dann zu einem zweiten Frühstück eingeladen.

Jörg Döring bezeichnete den schon traditionellen Termin als eine gute Gelegenheit, jenseits der formellen Tagesordnung über die Belange der Feuerwehr zu plauschen. Als positiv hob der Feuerwehrchef hervor, dass einige Dinge des Masterplans Feuerwehr mittlerweile auf den Weg gebracht worden seien. So beispielsweise die Anhebung des Gehaltes der Einstiegsdienstgrade oder die Einrichtung eines eigenen Grundausbildungslehrgangs. Beides sehr wichtige Faktoren, um den dringend benötigten Nachwuchs besser generieren zu können, wie später auch der Vorsitzende der CDU-Ortsunion Iserlohn, Jörg Teckhaus, betonte.

Erste Fortschritte sah Jörg Döring auch bei dem Bestreben, die Präsenz der Feuerwehr im großen Stadtteil Letmathe zu verbessern. Jörg Teckhaus sprach hier aber auch ein zusätzlich entstandenes Problem an. Denn mit der Schließung des Marienhospitals sei auch der Wegfall der dortigen Notfall-Ambulanz einhergegangen. Das führe zwangsläufig zu längeren Einsatzzeiten im Rettungsdienst. Teckhaus betonte, dass diese Entwicklung von der Iserlohner CDU so nicht gewollt gewesen sei. Nun gelte es, mit den Konsequenzen vernünftig umzugehen.

Am Kurt-Schumacher-RingSchlimmeres verhindert

Teckhaus kam auch auf den Großeinsatz der Feuerwehr am ersten Adventswochenende am Kurt-Schumacher-Ring zu sprechen. Teckhaus dankte der gesamten Feuerwehr für die gezeigte Einsatzbereitschaft. Mit vereinten Kräften – auch mit Unterstützung beispielsweise aus Hemer und Hagen – sei es gelungen, noch Schlimmeres zu verhindern. Die betroffenen Bewohner würden teilweise vor den Resten ihrer Existenz stehen. Um so wichtiger sei es, dass den Betroffenen geholfen werde.

Abschließend wünschte Teckhaus den Feuerwehrleuten eine ruhige Silvesternacht ohne größere Einsätze. Und im Beisein des Bundestagsabgeordneten und Generalsekretärs der CDU Deutschlands, Paul Ziemiak, ging es dann daran, die frischen Berliner zu verspeisen.