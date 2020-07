Martin Stolte führt Gespräche zu Karstadt

Iserlohn. Treffen bei Ministerin Ina Scharrenbach

Am Mittwochnachmittag hat ein Treffen der Oberbürgermeister und Bürgermeister der von einer Karstadt-Schließung betroffenen NRW-Kommunen bei Ministerin Ina Scharrenbach im Ministerium in Düsseldorf stattgefunden. Die Stadt Iserlohn wurde dort durch den Beigeordneten Martin Stolte vertreten. Es ging in dem Gespräch um die Frage, welche Hilfestellungen das Land den Kommunen geben kann. Bereits am Dienstag fand ein Austausch zwischen dem Iserlohner Karstadt-Betriebsrat und Martin Stolte statt.