Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet er als Ratsmitglied der Linken die Entwicklung Iserlohns konstruktiv und immer wieder auch sehr kritisch. Seine Wortbeiträge in Ausschüssen und im Stadtparlament – das ist auch aus anderen Fraktionen und der Verwaltung immer wieder zu hören – zeugen von einem fundiertem Hintergrundwissen. Als Fraktionsgeschäftsführer hat er vor allem zudem seit 2009 nach eigenem Bekunden sehr gute Einblicke in die Strukturen des Rathauses bekommen. Jetzt möchte Manuel Huff selber an die Verwaltungsspitze. Am Montagabend soll der 35-jährige Iserlohner, der seit 2014 zudem die Kreistagsfraktion der Linken anführt, vom Stadtverband bei der Mitgliederversammlung im „Café täglich“ als Bürgermeisterkandidat aufgestellt werden.

Dass er anders als die Kandidaten bei anderen Fraktionen und Wählergemeinschaften für den Posten als erster Bürger der Stadt aber nicht auf Platz 1 der Reserveliste der Linken steht, die bereits vor längerem gewählt wurde (die Wahlkreis-Kandidaten folgen ebenfalls heute), hat laut Fraktionschef Oliver Ruhnert einen guten Grund: „Manuel Huff soll nicht Wahlkampf für die Linke machen, sondern sich für das Amt des Bürgermeisters bewerben“, erklärte der Spitzenkandidat der Linken am Sonntag bei der offiziellen Vorstellung im Fraktionsbüro. Denn als Bürgermeister mit eigenen Ansichten, die er habe, müsse er dann auch jenseits von Themen der Linken im Austausch mit allen anderen in der Lage sein, überparteilich zu agieren, Kompromisse zu suchen und auch Entscheidungen zu treffen, die nicht parteipolitisch geprägt seien.

„Wir werden, anders als in der Vergangenheit, diesmal einen sehr ernsthaften Bürgermeister-Wahlkampf betreiben“, kündigte Ruhnert an. Denn zum einen habe man nicht nur allein von privater Seite her die finanziellen Mittel dafür. Vor allem glaube man, dass man mit Manuel Huff „die einzig wirklich reelle Alternative“ zu den beiden anderen aus seiner Sicht favorisierten Kandidaten habe. „Das werden wir auch entsprechend bewerben.“ Man sei schließlich auch nicht nur seit 2014 die drittstärkste Kraft nach CDU und SPD im Rat, sondern auch fest überzeugt davon, einen „sehr, sehr guten Leumund in Iserlohn zu haben, weil wir uns eben auch ein bisschen abheben.“ Manuel Huff sei zudem auch niemand, der so polarisiere, dass er für manche nicht wählbar wäre.

Erste Überlegungen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, habe es im Januar gegeben, nachdem der Verfassungsgerichtshof entschieden habe, die Stichwahlen bei der Kommunalwahl nicht abzuschaffen. „Denn wir sehen eine reelle Möglichkeit, in die Stichwahl zu kommen“, unterstrichen Huff und Ruhnert. Und dann könne man die Unterschiede zu den anderen Kandidaten deutlich herausstellen. Denn vor allem habe man mit Blick auf die anderen Nominierten und auf die Tatsache, dass man bei den letzten Wahlen in Iserlohn relativ viele Menschen habe davon überzeugen können, dass die Ansichten der Linken vor Ort nicht falsch seien, auch diesmal gute Chancen. Weil sich, so betonten die beiden, die Meinungen der Linken und des Kandidaten bei relevanten Themen wie Wohnungsbau, Ökologie und auch der Neugestaltung der Verwaltung eben von denen der anderen abheben.

Man hätte sich im Übrigen gewünscht, so machte Oliver Ruhnert deutlich, dass sich jenseits der Bewerbungen von CDU und „Iserlohnern“ die anderen Parteien besprochen hätten, ob man sich nicht hinter einem gemeinsamen Kandidaten hätte vereinen können. „Denn ich glaube nicht, dass es gut ist für Iserlohn, wenn hier zehn Bürgermeister-Kandidaten zur Wahl stehen.“ Recht früh seien aber da andere vorgeprescht und hätten erst hinterher ihren Willen zu einer möglichen Einigung bekundet.

Das allerentscheidendste Kriterium für die Nominierung Huffs sei aber gewesen, so Ruhnert, „dass wir gesagt haben, wir brauchen wieder jemanden, hinter dem die Verwaltung intern in der Lage ist, sich zu vereinen.“ Und davon sei man bei Manuel Huff nicht nur selber überzeugt: „Wir wissen unabhängig von vielen aus der Verwaltung, dass sie das so sehen“, berichtete Ruhnert.

„Momentan stimmen in der Verwaltung unheimlich viele Abläufe nicht“, bedauerte Manuel Huff, dass darunter und unter dem schlechten Bild des Rathauses nach außen die vielen Mitarbeiter leiden müssten, die gute Arbeit leisten. „Gerade in der Verwaltungsspitze muss dringend eine andere Lösung gefunden werden. Die Ressort-Struktur muss aus meiner Sicht dringend verändert werden“, nennt er ein Beispiel für die Themen, die er als Bürgermeister angehen möchte.