Mancher Tankstellen-Kunde in Iserlohn reagiert aggressiv

Iserlohn. Das nächtliche Verkaufsverbot für Alkohol bereitet vor allem Mitarbeitern von Tankstellen Schwierigkeiten.

Iserlohn. Nachdem der Inzidenzwert im Märkischen Kreis die Grenze von 50 überschritt, traten auch neue Regelungen der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Eine davon ist das Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 23 und 6 Uhr. Betroffen sind vor allem Tankstellen, die rund um die Uhr geöffnet haben. In Iserlohn sind es die beiden Aral-Tankstellen an der Dortmunder Straße und an der Schlesischen Straße.

Die Heimatzeitung hat nachgefragt, wie das Verkaufsverbot von Alkohol von der Kundschaft aufgenommen wird. Was die Mitarbeiter der Tankstellen schildern, ist teilweise erschreckend.

Metin Senel arbeitet an der Aral-Tankstelle an der Dortmunder Straße und das vorwiegend am Wochenende in der Nachtschicht. Er weiß von unschönen Szenen zu berichten. Über dem Alkohol im Verkaufsraum haben die Mitarbeiter Hinweisschilder mit der Aufschrift „Im Zeitraum von 23 bis 6 Uhr verkaufen wir keinen Alkohol“ aufgehängt. Abgeschreckt wird die Kundschaft zu späterer Stunde aber nicht, es wird immer wieder versucht, Alkohol zu erwerben. In der Tankstelle wird in dem Zeitraum, in dem kein Alkohol verkauft werden darf, eine Art Jalousie über das Kühlregal gezogen. Trotzdem versuchen einige Kunden dann noch, es mit aller Gewalt wieder hochzuschieben, um an die heiß begehrte Ware zu gelangen. Und auch sonst sind die Kunden einfallsreich, wenn es darum geht, an Hochprozentiges zu kommen. „Einige Kunden wollen mir sogar das Doppelte an Geld anbieten, wenn ich ihnen den Alkohol bloß verkaufe“, erklärt Senel mit einem Kopfschütteln. Aber auf so etwas lässt er sich selbstverständlich nicht ein. Beleidigungen sind an der Tagesordnung. „Es wird geschimpft – auf das Personal und auf Frau Merkel“, so Senel.

Das Verhalten einiger Kunden zeigt, dass Alkohol gewiss nicht nur ein Genussmittel ist, sondern vielmehr ein Suchtmittel. Sie versuchen einfach alles, um daran zu kommen und überschreiten dabei auch schon mal Grenzen. Erst recht, wenn vielleicht vorab schon das eine oder andere Glas getrunken wurde, sinkt die Hemmschwelle. Es fallen Beleidigungen. Das Personal in den Tankstellen kann nichts dafür, dass zwischen 23 und 6 Uhr kein Bier, Wein oder Schnaps mehr verkauft werden darf, trotzdem bekommt es die Wut der Kundschaft mit voller Wucht ab.