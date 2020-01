Malteser übernehmen Transporte

Die Einsätze des Rettungs- und Krankentransportdienstes der Iserlohner Feuerwehr nehmen seit Jahren stetig zu und sind längst zum Hauptaufgabengebiet der Retter geworden. Überstunden, die sich zuhauf auf den Konten der Frauen und Männer ansammeln, entstehen zum größten Teil beim Dienst im Rettungs- und Krankentransportwagen.

„Wir wissen, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, viele von ihnen leben allein und brauchen unsere Hilfe“, sagt Brandrat Christopher Rosenbaum von der Berufsfeuerwehr. Aktuelle Zahlen belegen, wie stark Rettungswagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW) belastet sind: In den ersten elf Monaten 2019 rückte der RTW 8100 Mal aus (davon 2200 Mal mit Notarzt), und der KTW kam 3500 Mal zu Einsatz. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Leitung der Berufsfeuerwehr unter Jörg Döring darüber Gedanken machen musste, welche Strategien zur Entlastung dieser Kolleginnen und Kollegen nötig sind.

Eine davon wird nun seit Jahreswechsel in die Tat umgesetzt. Der Malteser Hilfsdienst wird zunächst für die kommenden fünf Jahre Personal für den Krankentransportwagen stellen – und zwar zwei Rettungssanitäter der Malteser für 50 Stunden in den Woche im so genannten Tages-KTW. „Das bedeutet, dass die Malteser im Tagdienst unsere Rettungswagen besetzen, ihren Dienst dabei aber in ihrer Dienstkleidung verrichten und so auch als Malteser erkennbar sind“, erklärt Rosenbaum. Iserlohn folge damit dem Beispiel anderer Städte, wie Rainer Schlottmann, Leiter des Malteser-Rettungsdienstes Ruhrgebiet-Hellweg, auf Anfrage unserer Zeitung sagt. So sind die Malteser im Rettungs- und Transportdienst unter anderem in Kamen, Dortmund, Schwerte und auch Hemer aktiv. Auch private Unternehmen sind in Nachbarstädten „auf dem Markt“, bieten sowohl Transport- als auch Rettungsdienst an, wie Christopher Rosenbaum weiß.

Ausgebildete Sanitäter undRettungshelfer an Bord

„Bei Krankentransporten wird eine weniger hohe Kompetenz verlangt als bei Notfalleinsätzen“, sagt der erfahrene Iserlohner Feuerwehrmann. Daher seien die für Notfälle qualifizierten Mitarbeiter, also Notfallsanitäter, für einfache Krankentransporte eigentlich überqualifiziert. Durch den Einsatz der beiden Malteser-Mitarbeiter – es handelt sich um ausgebildete Rettungssanitäter und Rettungshelfer – könnten nun pro Woche 100 Stunden bei der Berufsfeuerwehr in diesem Bereich eingespart werden, es sammeln sich weniger Überstunden an.

Die teilweise Übernahme des KTW im Tagdienst durch die Malteser ist der erste Schritt, auf den schon in absehbarer Zeit der zweite folgt: Auch im „24-Stunden-KTW“, also im Dienst rund um die Uhr, sollen Hilfsorganisationen oder Privatunternehmen eingebunden werden. „Dieses Verfahren läuft gerade noch und steht kurz vor dem Abschluss“, erklärt Brandrat Rosenbaum. Und er betont: „Wir freuen uns sehr, dass diese neue Strategie in Politik und Verwaltung großen Rückhalt gefunden hat.“