Mais und Holz statt viel Müll aus Plastik

„Na, klar machen wir mit“, sagt Celine Mikli Lemoine und zeigt gleich die „super schönen Weihnachtstüten“ aus Papier für die Kunden, die etwas mit nach Hause nehmen möchten. Und die neuen Strohhalme, die kompostierbar sind und nicht mehr aus Plastik, sondern aus einem Material auf Mais-Basis.

Auch auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt nehmen Umweltbewusstsein und das Bestreben nach Nachhaltigkeit breiteren Raum ein. Nicht „von oben“ angeordnet, sondern auf dem „Mist“ der Budenbetreiber selbst gewachsen. „Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen und versuchen, so umweltschonend wie möglich zu arbeiten“, erklärt Thomas Wendler, der wie Valentin Mikli junior seit vielen Jahren die Besucher mit Glühwein in allen Variationen und anderen Spezialitäten versorgt.

Dass die Getränke bereits seit Jahren je nach Mode in Steingut- oder Glasbechern gegen Pfand ausgegeben werden, ist ja nicht neu. Eher schon, dass der Plastiklöffel ausgedient und gegen Holzstäbchen zum Umrühren ersetzt wird und die Pommes nicht mehr in einem womöglich mit Plastik beschichteten, sondern in einem recycelten, kompostierbaren Pappschälchen angeboten werden. „Sogar mit einem Zertifizierungssiegel versehen“, sagt Mikli.

Holz schmecktnicht jedem

Die Gäbelchen sind ebenfalls aus Holz, auch wenn’s nicht jedermanns Geschmack beim Essen ist, wie der Mann vom Champignon-Stand weiß. Bei ihm kommen die Hot-Dogs seit jeher in ein Papiertäschchen und die Pilze in ein Pappschälchen. Von Holzgabeln ist auch er selbst nicht so überzeugt, wegen des Geschmacks und weil sie weich werden. Von seinem Bruder, der in Hagen einen ähnlichen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betreibt, erzählt er, dass dort bereits in Sachen Müllvermeidung von offizieller Seite kontrolliert werde.

„Das ist zwar mit höheren Kosten verbunden, aber wir möchten das durchziehen“, sagt Thomas Wendler, der Getränke eh „nur auf besonderen Wunsch“ mit Strohhalm über den Tresen reicht. Und da niemand Glühwein „to go“ bestellt, entfallen Umverpackungen sowieso. Tipp für den Gebrauch des neuen Mais-Strohhalms: ihn nicht zu lange drin lassen, sonst wird er weich.

Das große Problembeim Zucker: Er klebt

Anders bei den Süßwaren von Dirk Hahn. Der 52-Jährige ist schon seit den 70er Jahren auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt dabei, hat vieles erlebt. „In Hagen müssen wir jetzt Pfand für die Eimer nehmen, in denen wir große Portionen Zuckerwatte zum Mitnehmen verkaufen. Ob der Kunde den Eimer nun zu Hause in die Gelbe Tonne packt oder zu uns zurück bringt, die 50 Cent Pfand kassiert und wir den Eimer dann entsorgen, am Ende kommt es auf’s Selbe raus“, sagt Hahn. Zwar verkauft er gebrannte Mandeln auch in Papiertüten, doch in seiner Branche stellt der süße Zucker eben auch das große Problem dar: Er klebt besonders gut an Papier. „Einen Paradiesapfel können Sie schlecht in Papier wickeln.“ Da spielten viele Faktoren eine Rolle, schließlich will die Ware immer frisch und ansehnlich angeboten werden. Zum Glück aber werden sie meisten seiner Produkte sofort verzehrt.

Celine Mikli Loine (geboren übrigens zur Weihnachtsmarktzeit, am 30. November vor 20 Jahren) jedenfalls findet es richtig gut, dass auf dem Weihnachtsmarkt jetzt mehr „öko“ gedacht wird. Auch wenn hier und da noch Luft nach oben ist.