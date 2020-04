Lotti und Kurt jetzt im Netz

Iserlohn. Die beliebten Figuren der Polizei bleiben derzeit lieber zuhause.

Lotti und Kurt amüsieren sich einmal im Monat im Seniorenkino. Doch dort bleibt der Vorhang derzeit unten: Kein Film, kein Auftritt der beiden Polizei-Puppen und keine Präventionstipps. Deshalb gehen Lotti und Kurt jetzt online. Den beiden Handpuppen passiert so allerlei im Alltag: Sie philosophieren über Kindersitze oder Fahrradhelme. Mal baut Kurt einen Unfall. Mal hat sich eine Freundin in einen modernen Heiratsschwindler verliebt. Drei Minuten lang plaudern sie darüber, was alles so passieren kann. In der jüngsten Folge sitzen „Lotti und Kurt allein zu Haus“. Den Gruß an all die anderen Daheimbleiber gibt es auf der Internet-Seite www.maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/lotti-kurt-allein-zu-haus, auf der Facebook-Seite der Polizei Märkischer Kreis und im YouTube-Kanal der NRW-Polizei.