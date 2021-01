Corona Lockdown in Iserlohn: Ungewissheit geht in die Verlängerung

Iserlohn. Die Corona-Beschränkungen werden bis zum 31. Januar weiter. Das sagen Vertreter aus Iserlohn zu der Entscheidung der Bundesregierung.

Der Lockdown geht in die Verlängerung: Bis zum 31. Januar dürfen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister weiterhin in ihren Ladenlokalen keine Kunden begrüßen. Eine Entscheidung, die viele der Betroffenen nicht überrascht hat, dennoch aber erneut die Zeit des Ungewissen für die Iserlohner Geschäftsleute und Gastronomen verlängert.

„Überraschend ist die Entscheidung nicht”, sagt Alexander Duling, Inhaber des Cafés „Fuchs+Hase”. Er selbst habe auch steten Kontakt zu Kollegen im Umkreis, kaum einer rechne mit einer Aufnahme des regulären Betriebs vor März. Auch wenn die Situation natürlich schwierig sei, habe er sich betrieblich damit arrangieren können, die Zusammenarbeit mit dem Vermieter laufe gut: „Uns bleibt nur zu hoffen, dass wir das wirtschaftlich überleben.” Mit dem Lieferdienst halte sich das Team beschäftigt. Seit einigen Wochen habe Duling jetzt auch die Ausnahmegenehmigung, dass die Lieferfahrzeuge direkt bis vor das Café fahren können. Die hatte er jedoch bereits im April beantragt. Auf die Genehmigung, Holzhütten vor seinem Café aufstellen zu dürfen, um den Menschen separierte und gemütliche Plätze an der frischen Luft anzubieten – in dem Café habe immerhin nur noch rund die Hälfte der Sitzplätze besetzt werden dürfen – habe er nicht so lange warten müssen. Zwei von insgesamt sechs Hütten stehen jetzt, zum Einsatz kommen sie aber erstmal nicht. „Ich glaube aber, dass das separierte Sitzen noch lange gefragt sein wird, umsonst war die Anschaffung also nicht”, betont Duling.

Wenige Meter weiter sitzt Ingrid Kirchheiner in ihrer Boutique. Bei „Scoppa” können die Kundinnen seit Beginn des Lockdowns Kleidungsstücke, die die Inhaberin auf Facebook präsentiert, reservieren und kontaktlos zu bestimmten Zeiten abholen. „Wir müssen dadurch, lamentieren nützt uns da nichts”, sagt sie. Ingrid Kirchheiner sieht sich als kleinen, inhabergeführten Laden klar im Vorteil. Täglich packt sie Ware aus, macht Fotos, hält den Kontakt zu Kunden. „Ich kann flexibler agieren, als andere kleinere Läden, die zu Ketten gehören”, meint sie. Sie ist froh, dass die Kunden ihr die Treue halten, auch über die sozialen Netzwerke den Kontakt suchen und einkaufen, das „Scoppa” bleibe so in Erinnerung. Dennoch: Wenn das Geschäft regulär geöffnet sei, wäre die Situation natürlich eine ganz andere.

Trotz akribisch ausgearbeiteten Hygienekonzept muss auch der Friseursalon „Haargenau” von Alexandra Simon-Teckhaus und Pia Gerdes weiterhin geschlossen bleiben. „Damit haben wir auch wirklich nicht gerechnet”, sagt Alexandra Simon-Techkaus, denn ihre Kunden und Kundinnen hätten sich stets sicher und wohl im Salon gefühlt. Der Betrieb sei stark durch diesen erneuten Lockdown getroffen, vor allem die Mitarbeiter leiden unter der Situation. Die Auszubildenden sitzen vorerst auf dem Trockenen, sie müssen vorerst mit dem Üben an Puppenköpfen Vorlieb nehmen. „Wir warten auch weiter ab, ob wir überhaupt finanzielle Unterstützung bekommen”, berichtet Alexandra Simon-Teckhaus von der aktuellen Unsicherheit. Das Team von „Haargenau” ist sich dennoch sicher, dass sie auch diese Krise meistern können – „und hinterher doppelt so stark weitermacht wie bisher.”

Auch bei den Schulen und Kitas herrscht vorerst noch eine große Ungewissheit. Die Schulen bereiten sich auf das komplette Aussetzen des Präsenzunterrichts vor. Da Kinder- und Familienminister Dr. Joachim Stamp und Schulministerin Yvonne Gebauer am gestrigen Mittwoch nur „Eckdaten“ präsentierten, warten die Verantwortlichen für Kitas und Schulen auf die ausführlichen Informationen, die laut Stamp am heutigen Donnerstag folgen sollen. Neu ist, dass bis Ende Januar alle Jahrgänge – also auch für die Klassen 1 bis 6 – digital unterrichtet werden sollen.

Zumindest die älteren Schülerinnen und Schüler haben damit bereits Erfahrung. „Die technische Umsetzung hat hervorragend funktioniert“, sagt Sinan Ҫakir, Schülersprecher des Stenner-Gymnasiums, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das technische Equipment vorhanden sei. Denn die Online-Plattform, die Schüler und Lehrer nutzen, sei gut strukturiert und verfüge auch über Chaträume, so der 17-Jährige weiter.

„Sehr unsicher ist unsere Stufe, wie es mit dem Abitur funktionieren soll“, sagt Ҫakir, denn die Abschlussprüfungen stehen für seine Mitschüler und ihn in diesem Jahr an. Dazu sagte Gebauer in ihrem Statement nichts, nur das im Januar möglichst keine Klausuren geschrieben werden sollen. Planungssicherheit für Abiturienten sehe anders aus, so ein weiterer Schüler.

Nichts Neues gab es am Mittwoch aus Düsseldorf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas. Sie sollen weiterhin eine Notversorgung bereitstellen. Welche Hilfe die „Helden und Heldinnen“ – so Stamp in der Pressekonferenz – bekommen werden, wird sich heute hoffentlich klären. Dann sehen die Angestellten und Verantwortlichen hier vor Ort hoffentlich klarer und können mit der Planung beginnen.