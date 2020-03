Mit dem Abtragen des Asphalts vom Parkplatz neben dem kürzlich geschlossenen Mix-Markt (der voraussichtlich am 25. März an der Giesestraße neu eröffnet) haben am Montag die vorbereitenden Arbeiten zum Abriss dieses Teils des Kalthof-Centers begonnen. Ab April soll das 20 Jahre alte Gebäude bekanntlich für den Neubau einer Lidl-Filiale weichen. Deren Eröffnung ist für das vierte Quartal, dem Vernehmen nach möglichst bereits für Oktober vorgesehen.

Voraussichtlich am kommenden Montag eröffnet die Mühlen-Apotheke an ihrem neuen Standort. Die Schilder hängen dort schon. Foto: Michael May / IKZ

Am Samstag, 21. März, wird indes der Aldi-Markt das letzte Mal seine Türen öffnen. Wann die Filiale der Bäckerei Kamp, die trotz der Arbeiten nebenan auf dem Parkplatz weiterhin problem- und gefahrlos zu erreichen ist, schließen wird, war am Montag nicht final zu klären. Bekanntlich wurde der Mietvertrag des Hagener Bäckermeisters fristgerecht zum 30. Juni diesen Jahres gekündigt. Peter Gollasch von der Mühlen-Apotheke, dessen Vertrag bekanntlich sogar noch bis 2022 lief, hatte sich mit der Lidl-Mutter, der Schwarz-Gruppe, auf einen früheren Termin geeinigt – nachdem er sicherstellen konnte, dass die lückenlose Arzneimittelversorgung der Kalthofer durch seinen Umzug in die früheren Räumlichkeiten der Sparkassen-Zweigstelle gesichert ist (wir berichteten). Der soll jetzt aller Voraussicht nach am kommenden Wochenende über die Bühne gehen. Wenn alles wie geplant läuft, soll die Mühlen-Apotheke das erste Mal am Montag, 9. März, in den Räumlichkeiten neben der auch künftigen SB-Geschäftsstelle der Sparkasse an der Leckingser Straße 198 öffnen.

Christian Staszak, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Bönen, hat am Montag auf Anfrage der Heimatzeitung Details zum Neubau bekannt gegeben. So soll die Filiale, die über 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und 170 Parkplätze (inklusive zweier mit E-Ladesäulen) verfügen werde, ein Pultdach, eine Aluminium-Fassadenverkleidung („Alucobond“) und eine große Glasfront bekommen, wodurch viel Tageslicht ins Innere fallen werde.

Abwärme soll für Heizung und Klimaanlage genutzt werden

Viel Wert werde auch auf „besonders umweltfreundliche Technik und ökologische Bauweise“ gelegt. Dazu gehöre unter anderem „ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung“, sprich durch die Abwärme aus der Kühlung werden für die Klimaanlage und die Heizung keine fossilen Brennstoffe benötigt. Außerdem gebe es eine LED-Beleuchtung, mit der pro Jahr bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom, also rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß, im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung eingespart werden könnten.

„Mit der Neueröffnung entstehen 18 neue Arbeitsplätze in Kalthof, die wir ausschreiben werden“, kündigte Staszak an. In der Filiale erwarte die Kunden „das bewährte Lidl-Sortiment“ mit rund 3.800 Artikeln, darunter Frischfisch und -fleisch und frisch gebackene Brot- und Backwaren. Für die mindestens sechs Monate bis zur Neueröffnung verweist das Unternehmen auf seine anderen Filialen, eine Übergangslösung in Kalthof gebe es nicht.

Aktuell bemüht sich aber der SPD-Ortsverein Hennen-Kalthof, mit den Lebensmittel-Anbietern aus dem vom Seniorenbeirat im Jahr 2017 aufgelegten Faltblatt „Hilfe beim Einkaufen“ Möglichkeiten einer regelmäßigen Anlieferung in Kalthof auszuloten.