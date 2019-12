Letzte Bohrung bei Christophery

18 Meter tief durch massive Felsen – für die Leute von Brunnen- und Rohrleitungsbau Plängsken aus Neukirchen ist das kein Problem. Mit dem knapp 30 Zentimeter dicken Hammer, der von Druckluft betrieben stunden- und tagelang unermüdlich auf den Fels einhämmert, bringen sie auch den härtesten Untergrund zur Strecke. Seit Anfang Dezember ist die Firma im und am Christophery-Gebäude bei der Arbeit, um die Altlasten-Analyse der ehemaligen Fabrik zum Ende zu bringen. Die Stadt hatte das teilweise unter Schutz gestellte Industriedenkmal gekauft, um es zu sanieren und gegebenenfalls zu einem Kulturzentrum mit gehobener Wohnnutzung in der obersten Etage umzufunktionieren.

Fünf Löcher mit bis zu 18 Metern Tiefe

Vor der Umsetzung der Pläne steht aber die Altlastensanierung. Dass der Untergrund der Firma mit giftigen Stoffen belastet sind, haben die bisherigen Untersuchungen des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) des Landes NRW bereits ergeben. Nun gehe es darum, zu ermitteln, inwieweit diese Stoffe auch das Grundwasser beeinträchtigen, wie Baurat Thorsten Grote erklärt.

Dazu wurden nun fünf Löcher mit einer Tiefe zwischen 15 und 18 Metern auf dem Gelände gebohrt. Rund zwei Tage sind nötig, um eins dieser Löcher zu bohren. Der Bohrer und der Hammeraufsatz werden mit Druckluft betrieben. Ebenfalls mit Druckluft wird das herausgebrochene Gestein sofort nach oben gedrückt und in einem Container aufgefangen. Mehrere Löcher wurden auf diese Weise im Innenhof der Fabrik gebohrt, eins hinter dem Gebäude am Lünkerhohl, eins auf der kleinen Wiese neben der Firma und ein letztes nun auf dem Gehweg davor. Heute sollen die Bohrungen abgeschlossen werden. Danach werden die Löcher noch sauber gepumpt und mit Kappen versehen, damit niemand hineinfällt.

Bohrungen erfolgen mit einem halben Jahr Verspätung

Eigentlich hätten diese finalen Bohrungen schon vor einem halben Jahr stattfinden sollen. Die Nachfrage bei den wenigen Firmen, die solche Tiefbohrungen im Angebot haben, sei beim derzeitigen Bauboom aber so hoch, dass Christophery wegen des geringen Umfangs bei der zunächst beauftragten Firma immer wieder nach hinten gerutscht sei, sagt Grote. Der AAV hat die Bohrungen deswegen noch einmal ausgeschrieben und schließlich an Plängsken vergeben, die den Auftrag nun auch zügig ausgeführt haben. Dabei wurden auch schon Bodenproben eingesammelt. Für die eigentlichen Grundwasseruntersuchungen rückt aber Mitte Januar die Firma Eurofins an. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die Ende Februar vorliegen sollen, entscheiden dann über die Zukunft des Gebäudes.

Untersuchung gibt Auskunft über den Sanierungsumfang

Denn ob eine Altlastensanierung hier wirtschaftlich ist, wird erst der geforderte Umfang der Sanierung ergeben. Eine komplette Sanierung des Erdreichs unter dem Keller der Fabrik könnte laut Grote auch so umfangreich und kostspielig werden, dass sie sich schlichtweg nicht lohnt und damit auch alle bisherigen Planungen mit dem Gebäude hinfällig würden. „Das Schicksal von Christophery steht und fällt mit den Ergebnissen dieser Bohrungen“, sagt der Baurat.