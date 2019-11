Laiendarsteller bald heimatlos

Beim Schauspielensemble Iserlohn ist derzeit Aufatmen angesagt – dem Verein drohte vorübergehend die Obdachlosigkeit, was zu leichter Aufregung und einiger Verwirrung auf der letzten Sitzung des Kulturausschusses gesorgt hat. Wie sich nach Rücksprache unserer Zeitung mit dem Vorsitzenden Matthias Hay herausgestellt hat, sollte das Hauptquartier der Laientruppe, die Alte Schule an der Schulstraße, offenbar verkauft werden. Das Gebäude befindet sich demnach in städtischem Besitz und wird vom Kommunalen Immobilienmanagement (KIM) verwaltet. „Im Laufe des Jahres ist die Alte Schule offenbar in die Vermarktung geraten. Davon haben wir erst vor Kurzem erfahren, als wir das Angebot zufällig online entdeckten“, kritisiert Hay die Informationspolitik der Verwaltung. KIM habe sich zwischenzeitlich für dieses Vorgehen entschuldigt, betonte der Vorsitzende versöhnlich.

Zunächst jedoch läuteten beim Schauspielensemble die Alarmglocken: „Wir haben angefangen, nach Alternativen zu suchen und sind mit der IGW ins Gespräch gekommen. Wir haben uns Räume an der Oberen Mühle angesehen, die für unsere Zwecke geeignet wären“, schildert Matthias Hay die Ereignisse.

Diese Räume hätte die IGW frühestens im dritten Quartal 2020 anbieten können, und vor allem wäre dafür Miete fällig geworden – eine viel zu große Belastung für den Traditionsverein. „Wir haben moderate Mitgliedsbeiträge und wollen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen das Mitmachen ermöglichen. Mehr als 250 Euro Eigenbeitrag könnten wir nicht leisten“, erläutert der Vorsitzende. In der Alten Schule rufe die Verwaltung keine Miete ab bzw. übernehme diese, im Umkehrzug habe das Ensemble umfangreiche Renovierungsarbeiten aus eigener Kraft gestemmt.

Der Verein fühlt sich wohl in dem Altbau, wo vor allem die zahlreichen Kostüme für die aufwendigen Produktionen untergebracht sind, Näharbeiten erfolgen und Sitzungen stattfinden.

Mit der Perspektive, den Heimathafen verlassen zu müssen und die hohe Miete an der Oberen Mühle nicht aufbringen zu können, wandte sich der Vorstand mit einem Brandbrief an den Kulturausschuss – der Antrag auf Mietzuschuss ging am Donnerstag wenige Stunden vor Beginn der Sitzung ein, so dass ohne Vorbereitung darüber beraten werden musste.

Lob für das große Engagement des Schauspielensembles

Entsprechend unklar war im Rathaus der genaue Hintergrund des Hilfegesuchs. Klar hingegen war der Tenor: Die stellvertretende Ausschussvorsitzende Annegret Simon (SPD) lobte das Engagement des Vereins und machte auf dessen Notlage aufmerksam: „Die stehen jetzt in der Schlange mit allen anderen, die eine Alternative fürs Jugendzentrum suchen.“ Dort hat das Ensemble übrigens geprobt und wäre insofern doppelt betroffen gewesen. Carmen Kowski (Grüne) brachte ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass die Verwaltung ausgerechnet in dieser Situation noch Immobilien, die von Vereinen genutzt werden, abstoße. Einigkeit bestand fraktionsübergreifend darüber, den Laienschauspielern zu helfen. „Das ist ein wichtiges Signal, dass wir das Schauspielensemble nicht im Regen stehen lassen“, erklärte Ausschussvorsitzender Jörg Teckhaus (CDU), als man sich nach einiger Beratung darauf verständigt hatte, einen Mietzuschuss für das letzte Quartal 2020 in Aussicht zu stellen. Diese Lösung schien sich am Donnerstag jedoch fast wieder zu zerschlagen, als Annegret Simon darauf aufmerksam machte, dass die IGW frühzeitig eine feste Zusage für ein dauerhaftes Mietverhältnis benötige, die das Ensemble ohne Zusicherung der Verwaltung nicht geben könne.

Bis zu 60 aktive Mitglieder bereiten neue Stücke vor

Eine solche konnte der Ausschuss in Unkenntnis der genauen Sachlage und mit der Perspektive von potenziell enormen Kosten durch längerfristige Mietzuschüsse in erheblichem Umfang schwerlich gewähren. Zur großen Erleichterung des Vereins hat KIM den Verkauf der Alten Schule jetzt vorerst gestoppt. „Proben können wir in zwei Wochen beim Seniorenzentrum Iserlohn“, verkündet Matthias Hay eine zweite frohe Botschaft. Das Schauspielensemble habe inklusive Gastspielern derzeit gut 90 Mitglieder, davon 50 bis 60 Aktive. Ende Januar findet die Premiere der Studioproduktion „Bürgerwehr“ statt, für 2020 bereitet die Truppe außerdem eine Inszenierung des Märchens „Dornröschen“ vor, darüber hinaus ist ein weiteres Erwachsenenstück in der Planung.