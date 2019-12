Iserlohn. Nach Brand keine Durchfahrt bis mindestens Anfang Januar

Kurt-Schumacher-Ring bleibt vorerst gesperrt

Nach dem Brand in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember in einem Haus am Kurt-Schumacher-Ring musste die Straße im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Hohler Weg/An der Schlacht bis zur Straße Am Bilstein für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Derzeit finden innerhalb des vom Brand stark beschädigten Gebäudes Arbeiten statt, um das Haus dauerhaft abzusichern.

Während dieser Arbeiten muss die Sperrung aufrechterhalten bleiben. Es ist momentan nicht abschätzbar, wann die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sein werden. Die Sperrung für den Fahrzeugverkehr bleibt deshalb zunächst bis Anfang Januar bestehen. Der Verkehr wird um den gesperrten Bereich umgeleitet. Auch die Busse dürfen dort nicht fahren. Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich An der Schlacht und am Unnaer Platz. Auf der Internetseite der Märkischen Verkehrsgesellschaft (www.mvg-online.de) sind für die von der Sperrung betroffenen Buslinien die jeweiligen Umleitungslinien veröffentlicht. Der Gehweg auf der dem Brandhaus gegenüberliegenden Seite bleibt weiterhin für Fußgänger passierbar.