Kunsthandwerk statt Kommerz

Acht Grad Nieselregen – wen kümmert‘s? Rund um Barendorf war am Wochenende trotzdem kaum ein Parkplatz zu bekommen. Und ein Blick auf die Nummernschilder hat wieder gezeigt, dass es bei weitem nicht nur Iserlohner sind, sondern Weihnachtsmarkt-Fans aus ganz NRW, für die der Markt im historischen Museumsdorf ein Muss in der Vorweihnachtszeit ist.

„Auf Ihren Weihnachtsmarkt hier können Sie wirklich stolz sein“, sagt auch Andreas Conrad aus Werdohl. Der 56-Jährige ist mit Frau Karin zum dritten Mal in Folge in Barendorf und lässt jedes Jahr andere Menschen an dem wunderbaren Ausflug nach Iserlohn teilhaben – letztes Mal mit Freunden aus Duisburg und jetzt mit seiner Mutter und ihrem Freund. Die Begeisterung ist jedes Mal riesig. „Das ist einfach etwas ganz Besonderes und Einzigartiges hier“, schwärmt Andreas Conrad nicht nur von der einmaligen Kulisse des Fachwerk-Dörfchens, sonder vor allem auch von dem reichen Angebot an echter Handwerkskunst, bei der man sogar zusehen kann wie sie entsteht: Glasbläser, Kunstschmied, Holzsägereien, Papierschöpfen , Seilerei, Scherenschnitte, Buchbinder, Filzen, Marionetten und und und – überall echte Handwerkskunst. „Das ist nicht so ein Kommerz. Kein ,made in China’. Hier erzählt ja jedes Stück eine Geschichte“, urteilt der Weihnachtsmarkt-Kenner. Und es sei im Vergleich mit den Märkten in Dortmund und anderen Großstädten einfach ruhiger, beschaulicher und nicht so ein Trubel – eine viel schönere Atmosphäre.

Dezente Weiterentwicklung des Angebots

So ein Lob freut natürlich auch Sandra Hertel, die als neue Leiterin der Iserlohner Museen nun erstmals für den Weihnachtsmarkt in Barendorf verantwortlich ist. Neu erfinden mussten sie den wunderschönen Markt in seiner 23. Auflage natürlich nicht. Dezent weiterentwickelt hat sie ihn aber doch. Sechs neue Aussteller hat sie nach Iserlohn geholt und so das Angebot an den vielen Holzhütten und in den Räumen des Fachwerkdorfes noch einmal auf nun 77 Stände erweitert. Außerdem hat sie die Iserlohner Angebote mit karitativem Hintergrund, die schon immer ein wichtiger Aspekt in Barendorf waren, ausgeweitet. Erstmals ist die Flüchtlingshilfe mit ihrer Wunschbaumaktion vor Ort. Und das Drüpplingser Jugendgefängnis, in dem es seit Neuestem kunstpädagogische Kurse gibt, ist mit den eigenen Produkten dabei.

Neu ist auch das Tisch-Schattentheater im Standesamt, das das Kinderstück „Das Laternenmännchen“ zeigt und so noch mehr Vielfalt in das kulturelle Programm bringt, bei dem am Wochenende unter anderem die jungen Blechbläser der Musikschule Iserlohn und die Kindern der Evangelischen Kinder- und Jugendkantorei mitgewirkt haben. Erstmals ist auch der „Rock in Barendorf“-Initiator Thomas Herr dabei und ergänzt das kulinarische Angebot mit leckerem Grünkohl. Dazu hat er den bisher recht verwaisten Bereich vor der großen Remise mit Hackschnitzeln und einem Kanonenofen als Esstresen einladend hergerichtet – eine absolute Bereicherung für den Weihnachtsmarkt.

Das mit dem „Acht Grad Nieselregen“ sieht auch Sandra Hertel so. Trotz der ungemütlichen Feuchtigkeit könne sie sich nicht beklagen. Der Besuch sei dennoch prima und auch die Aussteller seien mit dem Absatz so zufrieden wie eh und je. Nur der Eingangsthese mit den schlecht zu findenden Parkplätzen muss sie Museumsleiterin doch widersprechen. Denn zum einen hat die nahe gelegene Firma Schlüter ihr Parkhaus zur Verfügung gestellt. Und zum anderen steht wie immer auch ein Shuttle-Service vom Hemberg-Parkplatz zur Verfügung. Niemand muss sich den Stress antun und einen Stellplatz so nah wie möglich am Straßenrand suchen, sondern kann das „Weihnachtliche Barendorf“ sehr bequem und entspannt erreichen.

Der Weihnachtsmarkt in Barendorf hat auch am dritten Adventwochenende, 14. und 15. Dezember, jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet.