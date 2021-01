Künstlerin aus Iserlohn muss ihr Leben komplett umstellen

Lorina May hat sich in ihrer Wohnung ein Atelier eingerichtet.

Lorina May ist freiberufliche Künstlerin. Ihr Alltag sieht seit dem ersten Lockdown anders aus als vor der Pandemie.

Iserlohn. Eine „brotlose Künstlerin“ habe sie eigentlich nie werden wollen, gesteht Lorina May. Deshalb habe sie zwischenzeitlich auf Sicherheit gesetzt, habe Projekte im Offenen Ganztag, beispielsweise an der Grundschule Im Wiesengrund, übernommen und als Dozentin, unter anderem für „casa b“ und das städtische Kinder- und Jugendbüro gearbeitet. Doch dann schlug die Corona- Pandemie erbarmungslos zu. „Das hat mein komplettes Leben verändert“, sagt die 32-Jährige.

Schulen wurden bekanntlich geschlossen, und auch nach der Öffnung wurden künstlerische Angebote nicht wieder aufgenommen. Der Freizeitbereich und damit auch die Kunstkurse lagen und liegen weiterhin brach. Und das bedeutet: Die freiberufliche Künstlerin hat keine Einnahmen mehr.

Inzwischen hat Lorina May, die bis dahin eher weniger mit Technik und sozialen Medien zu hatte,

aufgerüstet und bietet auch Online-Kurse an. Denn anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, sieht sie auch das Positive in der Krise: „Ich wurde aus meinem Trott herausgerissen und habe gemerkt, dass es gefährlich ist, nur auf einen Auftraggeber zu setzen.“

Sie sagt: „Kunst ist mein Leben, keine Arbeit.“ Und das war ihr schon früh bewusst: 2007 hatte sie ihr Fachabitur mit integrierter Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin am Berufskolleg Iserlohn absolviert, im Jahr darauf begann sie ihr Studium im Fachbereich Freie Kunst als Schülerin von Hans-Jörg Holubitschka an der Ruhr-Akademie Schwerte, das sie 2013 mit dem Diplom abschloss.

Nahezu zeitgleich mit dem Studium startete die gebürtige Iserlohnerin mit der Arbeit als Dozentin für die Kunstfabrik „casa b“ und für verschiedene Projekte im Rahmen des NRW-Landesprogramms „Kultur und Schule“. So blieb immer weniger Zeit für eigene Werke, hinzu kam ein privater Schicksalsschlag, der Lorina May 2018 zum Kauf eines VW-Busses brachte. „Davon hatte ich schon immer geträumt“, erzählt sie. „Shiva“, so hat sie ihr Gefährt getauft, sei „grob ausgebaut“ gewesen, also war noch ordentlich etwas zu tun, bevor es für drei Monate auf eine Tour, die sie von Norwegen über die Schweiz und Italien bis nach Elba führte, losgehen konnte. Im Corona-Jahr kam ihr der Bulli natürlich besonders gelegen, um trotz aller Regeln noch etwas anderes sehen zu können als die Kombination aus Atelier und Wohnung, die sie vor etwa zwei Jahren in der Altstadt angemietet hatte.

„Das ist eigentlich ein Gewerberaum aus dem Jahr 1900, ich bin die Erste, die auch hier wohnt“, erklärt die Künstlerin beim „Hausbesuch“. Sie hat in ihren vier Wänden die Möglichkeit, Präsenz- und Onlinekurse zu geben, wieder – der Pandemie sei Dank – an eigenen Werken zu arbeiten, aber auch einfach mal die Tür zum Atelier zu schließen, wenn sie sich mit anderen Dingen beschäftigen möchte.

Das neueste Projekt, das aus den Touren mit dem inzwischen zum dritten Mal umgebauten Camper entstanden ist, sind Lorina Mays „Van.Life.Pictures“: Sie illustriert die Besitzer und deren Gefährte nachdem sie ein wenig Persönliches von den Auftraggebern erfahren hat. „So kann ich Sachen verbinden, die ich gerne mag“, sagt die Künstlerin, die auch andere Auftragsarbeiten und Aquarelle anfertigt. „Mein Steckenpferd ist das Zeichnen“, betont sie. Nicht nur, um künftig noch unabhängiger zu sein, hat sie im Krisen-Jahr eine Weiterbildung im Bereich „Kunst-, Mal- und Gestaltungstherapie“ an der Paracelsus-Heilpraktikerschule in Essen begonnen.

Einige ihrer Zeichnungen zeigt Lorina May unter www.lorina-may.de.