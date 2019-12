Kreativ, spirituell und in Bewegung

„Mandalena“ steht auf der Visitenkarte. In dem Titel sind der Name Lena Brühls und ihre Passion vereint: Sie malt Mandalas. Viele Iserlohner kennen die 37-Jährige durch ihren Hauptberuf: Neun Jahre war sie Pressesprecherin der Agentur für Arbeit, ab Januar wechselt sie jedoch zurück in die Arbeitsvermittlung.

„Wenn ich einen Stift in der Hand hatte, war ich schon immer selig“, sagt die Diplom-Verwaltungswirtin. Und: „Ich brauche auch was fürs Herz.“ Doch irgendwann sei die Malerei so ausgeufert, dass sie nicht mehr gewusst habe, wohin mit den ganzen Bildern. Das war ungefähr 2010. Sechs Jahre später besucht die gebürtige Altenaerin, die seit 2007 in Iserlohn lebt, einen Malkurs für Mandalas. „Da habe ich Blut geleckt“, erklärt sie. Und nachdem sie mit Stiften und einem Brett in einen Mal- und Meditations-Urlaub gefahren war, habe sie ihre Leidenschaft entdeckt. Nach dem „magischen Moment“ habe die Resonanz aus dem Freundeskreis sie darin bestärkt.

Bilder entstehen beim Meditieren

Ganz unterschiedlich kommen die Bilder von Lena Brühl daher. Foto: Jennifer Katz

„Ich habe die Bilder oft schon beim Meditieren im Kopf“, beschreibt Lena Brühl, wie sie zu den unterschiedlichen Motiven ihrer teils farbenfrohen Werke, die immer ein spezielles Thema haben, kommt. Und: „Ich bin dann so tief drin, da ist dann gar kein Kopf dabei.“ Oft fließe die Idee sozusagen aus ihr heraus und wird mittels Stiften auf Lackbasis sofort zu Papier gebracht, in anderen Fällen lege sie das Bild auch noch einmal beiseite.

Die Mandalas haben meist einen Durchmesser von 48 Zentimetern. Neben eigenen Gefühlen verarbeitet die Künstlerin, die im Sommer auch ein Kleingewerbe angemeldet hat, auch die Anliegen von Auftraggebern. Die muss sie jedoch im Vorfeld kennen lernen. „Was beispielsweise nicht funktioniert, ist, sich bei mir ,ein rotes Bild’ zu wünschen“, betont sie. Deshalb will Lena Brühl künftig auch Kurse für Mandalas anbieten. „Ich finde es schön, Menschen dabei zu begleiten“, sagt sie.

Ausstellungen in Neuenrade und Lüdenscheid

Ihre Werke hat sie bereits im Rahmen von Ausstellungen in Neuenrade und kürzlich in Lüdenscheid präsentiert. Wenn sie nicht malt, ist die Künstlerin auch sonst in ihrer Freizeit „kreativ, spirituell und in Bewegung“. Trancetanz, Yoga und der Besuch von Kursen für Persönlichkeitsentwicklung gehören zu ihren Hobbys. „Ich halte mich auch gern in der Natur auf“, ergänzt sie.

Unter „Mandalena“ betreibt Lena Brühl eine Facebook-Seite.