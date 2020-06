Königliche Verabschiedung von der Grundschule Bömberg

Iserlohn. Ulrike Schotte geht mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Die Schüler und Lehrer haben für ihre Abschiedswoche viele Überraschungen geplant.

Es hatte fast schon ein royales Flair, als am Montagmorgen die Verabschiedungswoche für Schulleiterin Ulrike Schotte unter dem Motto „Eine Königin dankt ab“ begann. Vor der Grundschule Bömberg wurde ihr zu Ehren der rote Teppich ausgerollt, die Schülerinnen und Schüler stellten sich an dessen Seiten auf, wedelten mit lilafarbenen Fähnchen und riefen jubelnd im Chor „Frau Schotte“ als sie auf die Ankunft der 63-Jährigen warteten. Die Schulleiterin wurde schließlich vor die Türen der Schule gefahren. Mit lilafarbener Krone auf dem Haupt und einer Papierblume als Zepter in der Hand, stieg sie aus dem Auto und schritt sichtlich überwältigt von der Überraschung. Die Kinder stimmten schließlich für ihre Schulleiterin noch ein Lied an.

„Eigentlich hatte ich vor, ein Fest mit all meinen Wegbegleitern zu feiern, doch dann kam Corona“, sagte Ulrike Schotte. Dafür bekommt sie nun die komplette Schulwoche, um sich gebührend zu verabschieden, zunächst von den Kindern, und schließlich, in einer kleinen Feier am Freitag, vom Lehrerkollegium.

Nach zwölf Jahren verlässt Ulrike Schotte die Grundschule. Mit ihr geht eine Schulleiterin, die in ihre Aufgaben immer ganz viel Herzblut steckte. „Sie hatte dabei immer den Blick auf das Kind gerichtet und eine Atmosphäre geschaffen, damit sich jeder wohlfühlen kann“, sagt auch Konrektorin Nadine Magiera, die in den vergangenen eineinhalb Jahren eng mit Ulrike Schotte zusammengearbeitet hat und nun die Schule kommissarisch leiten wird. Es war ihr immer ein Anliegen, dass die Kinder mit Freude zur Schule gehen, aber genauso sollten sich auch Lehrer und Eltern wohlfühlen.

In den vergangenen zwölf Jahren hat sich Ulrike Schotte vielen Herausforderungen stellen müssen, zuletzt natürlich auch den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Schulleben. Aber auch die Sorge um ausreichend Lehrpersonal und die Herausforderungen, die die Flüchtlingswelle mit sich gebracht hatte, begleiteten ihre Arbeit als Schulleiterin.

Ausbau der Grundschule fälltunter die Zeit ihrer Leitung

Aber auch zahlreiche Bauerweiterungen, unter anderem der Ausbau der OGS, fallen in ihre Leitungszeit. „Als ich zur Grundschule kam, war gerade der erste Bau abgeschlossen, und wir feierten Einweihung“, erinnert sich die 63-Jährige. Schließlich wurde auch die Mensa vergrößert, und durch das Projekt „Gute Schule 2020“ konnten während der vergangenen eineinhalb Jahren auch die Klassenräume erweitert werden. Besonders am Herzen lag Ulrike Schotte aber auch, dass die Grundschule 2016 zur Kinderrechteschule wurde. Zuletzt habe die Einrichtung auch an einem dreijährigen Wettbewerb zu „Schule der Zukunft“ teilgenommen, der aufgrund der Corona-Pandemie erst im kommenden Schuljahr weitergeht.