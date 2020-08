Kleinflugzeug in Iserlohn-Rheinermark abgestürzt

Auf dem Segelflugplatz Rheinermark in Iserlohn ist am Mittwochvormittag ein Flugzeug verunglückt.

Iserlohn. In Rheinermark ist am Mittwochvormittag ein Ultraleichtflugzeug verunglückt.

Feuerwehr und Polizei waren am Mittwochvormittag bei einem Großeinsatz auf dem Segelflugplatz Rheinermark. Dort ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Bei der Feuerwehr war der Notruf von Zeugen um 10.29 Uhr eingegangen. Die Polizei hatte das Unglück zunächst in einer Twitter-Nachricht am Mittwoch um 10.46 Uhr bestätigt. Später wurde gemeldet, es seien viele Rettungskräfte vor Ort und klärten die Situation. Im Flugzeug sollen zwei Personen gesessen haben, was die Polizei mittlerweile bestätigt hat.

Feuerwehr und Polizei waren am Vormittag zur Unfallstelle ausgerückt. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Ein Rettungshubschrauber und auch ein Polizeihubschrauber waren dort im Einsatz, die Rettungsmaßnahmen waren kurz nach dem Absturz aufgenommen worden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig wird die Ermittlungen übernehmen, die Ursache ist noch unklar. Deren Ermittler werden an der Unglücksstelle erwartet. Am Mittag waren auch Mitarbeiter der Flugaufsicht der Bezirksregierung Münster vor Ort eingetroffen. Die Feuerwehr war konnte später bis auf eine Brandwache wieder abrücken.

Der Segelflugplatz gehört dem Luftsportverein Ruhr-Lenne. Das Ultraleichtflugzeug befindet sich im Besitz des Vereins, wie dessen Vorsitzender bestätigt hat.

Nach Informationen unserer Zeitung hatten 20 bis 25 Personen, die sich zum Unglückszeitpunkt auf dem Segelflugplatz aufgehalten hatten, den Vorfall verfolgt. Sie werden derzeit befragt, sollen aber unterschiedliche Angaben gemacht haben, so dass zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob der Unfall beim Start oder bei der Landung der Maschine passiert ist.

Wir berichten weiter.