Kleines Loch mit großer Wirkung: Aus dem nur wenige Millimeter großen Riss waren das Wasser bzw. der Dampf ausgetreten und hatten darüber den Aspahlt aufplatzen lassen, so dass sich ein faustgroßes Loch bildete.

Iserlohn. Wegen eines Lecks in einer Leitung musste die Fernwärmeversorgung am Löbbeckenkopf am Freitag für zwei Stunden abgestellt werden.

Kleinen Riss schnell abgedichtet

Für zwei Stunden musste am Freitagvormittag die Fernwärmeversorgung am Löbbeckenkopf unterbrochen werden. Der Grund war ein wenige Millimeter großes Leck in einer Leitung am Steinhügel, das aber eine große Wirkung hatte.

Der austretende Dampf des dort 110 Grad Celsius warmen Wassers hatte sich nicht nur durch das Erdreich nach oben „gearbeitet“, sondern in dem Asphalt des Fußweges an der Ecke Am Steinhügel/Am Löbbeckenkopf ein etwa faustgroßes Loch entstehen lassen.

„Dampf und Geräusche“ waren der Polizei um 5.15 Uhr gemeldet worden. Die durch die Beamten alarmierte Feuerwehr sicherte die aufgebrochene Stelle ab und rief die Stadtwerke. Kurz darauf war dann bereits das beauftragte Tiefbauunternehmen vor Ort und machte sich auf die Suche nach dem Leck, das schließlich um 10.30 Uhr gefunden werden konnte. Um die Arbeiter nicht zu gefährden, war ab etwa 9.30 Uhr die Fernwärmezufuhr unterbrochen worden. Nach dem Abdichten der schadhaften Stelle konnte das heiße Wasser aber ab 11.30 Uhr wieder fließen.

Im neuen Jahr soll nun noch an der Stelle weiter ausgeschachtet und das betroffene Rohrstück ausgetauscht werden. Wichtig dabei sei, so war vor Ort zu erfahren, dass die Isolierung um das 50 Millimeter-Rohr in dem Bereich wieder komplett trocken sein bzw. erneuert werden muss, bevor die Grube wieder verfüllt wird.