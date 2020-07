Klein, aber fein: Golians Garten grünt und gedeiht

Iserlohn. Seit acht Jahren beschäftigen sich die Eheleute Golian intensiv mit ihrem Garten und geben uns in ihrem Video einen schönen Einblick.

Familie Golians Garten ist zwar klein, hat aber jede Menge schöner Ecken zu bieten und ist vor allem eines – sehr grün. Seit acht Jahren beschäftigen sich die Eheleute Golian intensiv mit ihrer „grünen Insel“ und geben uns in ihrem Video-Beitrag zur Sommeraktion „#HeimatOase“ einen Einblick in ihren Garten. Hier wachsen viele alte Sorten, es gibt einen kleinen Bachlauf, der in einem Teich mündet, viele Nistkästen, und im Gewächshaus gedeihen Tomaten, Gurken und Mangos. „Klein aber fein“, beschreibt Familie Golian ihre „HeimatOase“, in der sie die Natur zu Hause genießen kann. Mit ihrem Beitrag nehmen Golians, wie alle anderen Teilnehmer auch, an der Verlosung eines 250-Euro-Gutscheins von Hagebau teil.

