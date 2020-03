Klavierkonzert und „Eroica“ im Parktheater

Iserlohn. Andreas Hering spielt mit den „Hagenern“.

Die Philharmonie Bacau hat ihre Deutschlandtournee abgesagt, was auch Auswirkungen auf das Beethoven-Konzert mit dem Iserlohner Pianisten Andreas Hering am Freitag, 13. März, um 20 Uhr im Parktheater hat.

Anstelle der Philharmonie Bacau wird nun das Philharmonische Orchester Hagen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton spielen. Das macht auch eine Programmänderung nötig: Zum Konzertauftakt erklingt die „Peer Gynt Suite Nr. 1“ von Edvard Grieg. Zusammen mit Andreas Hering werden die „Hagener“ dann Beethoven Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 spielen. Nach der Pause folgt dann Beethovens 3. Sinfonie „Eroica“. Das Werk gilt heute als revolutionäres und zugleich als eines der beliebtesten der Musikgeschichte. Um 19.15 Uhr gibt es eine kostenlose Einführung mit Dr. Walter Ossenkop im Löbbecke-Saal.

Das dritte Klavierkonzert ist das mittlere in der Reihe der fünf und das einzige in einer Moll-Tonart : C-moll wie die berühmte „Fünfte“, die „Schicksals-Sinfonie”. Es ist ein echtes, großes Meisterwerk voller Schönheit, Tiefe und pianistischer Prachtentfaltung. Eine echte Herausforderung für Andreas Hering am Konzertflügel.

Ausnahme-Pianist und leidenschaftlicher Pädagoge

Als Solist spielte Konzertpianist Andreas Hering zusammen mit der Polnischen Kammerphilharmonie, dem Marburger Kammerorchester, der Norddeutschen Philharmonie Rostock und der Jungen Hessischen Philharmonie. Im März 2007 debütierte er mit dem 1. Klavierkonzert von Brahms in der Kölner Philharmonie.

Neben zahlreichen Preisen, Studienerfolgen und ähnlichem wird schnell klar: Hier haben wir es mit mehr als einem reinen Klavierspieler zu tun. Vielseitigkeit, ein Interesse weit über Musikalisches hinaus, Lebenslust in und neben der Musik zeichnen diesen Menschen aus. Zunächst ist da der leidenschaftliche Pädagoge zu nennen. Schon während des Studiums begann Andreas Hering im Rahmen zweier Lehraufträge zu unterrichten, in Rostock und in Weimar – seit 2012 ist er an der Musikschule Iserlohn tätig, und seit 2015 hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn-Bartholdy Leipzig inne. Seine pianistischen Fähigkeiten führten ihn bereits in zahlreiche Konzertsäle in und außerhalb Deutschlands, nicht zuletzt durch die Teilnahme an der Bundesauswahl Junger Künstler des Deutschen Musikrats an die Seite hervorragender Kammermusikpartner.