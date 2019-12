Kinderweihnachtsdorf so groß wie nie zuvor

Mit so viel Platz und Möglichkeiten wie noch nie präsentiert sich ab Donnerstagnachmittag fünf Tage lang das Kinderweihnachtsdorf erstmals auf dem Fritz-Kühn-Platz. Der neue Veranstaltungsort, der nötig wurde durch die Verlegung des Wochenmarktes auf den Marktplatz, hat in diesem Jahr den Vorteil der „Nachnutzungsmöglichkeit“ des 540 Quadratmeter großen Festzeltes für die Orgeleinweihung in der Bauernkirche am vergangenen Wochenende.

„Allerdings sind wir nun nicht mehr im Zentrum der Innenstadt und können daher nicht mit ,Laufkundschaft’ rechnen“, macht Petra Lamberts, Leiterin des ausrichtenden Kinder- und Jugendbüros, deutlich. Deswegen habe man in den vergangenen Wochen nicht nur deutlich mehr Werbung in den Kindergärten und Grundschulen in Iserlohn und auch in Hemer gemacht, sondern auch noch mal die Bemühungen gesteigert, die „Aufenthaltsqualität“ im Kinderweihnachtsdorf zu erhöhen, und das vor allem auch mit Blick auf das gastronomische Angebot.

Werkstatt wurde ausgelagert

Denn räumlich war man noch nie so großzügig ausgestattet wie in diesem Jahr: Zu dem 36 mal 15 Meter großen Zelt kommen noch der Eingangs- und der Küchenbereich in zwei kleineren Zelten sowie die Holzwerkstatt in einem 72 Quadratmeter großen Zelt, das über den Außenbereich mit der Feuerstelle, wo es wieder Kinderpunsch gibt, erreichbar ist. In dem Zusatzzelt gibt es zudem am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr an der Fotobox der Heimatzeitung die Möglichkeit zum „WeihnachtsSelfie mit Engel, Elch & Co.“. Die Werkstatt wurde indes ausgelagert, da die Maschinen, mit denen das Team um Johannes Büschleb zusammen mit den Kindern arbeitet, durchaus auch mal etwas lauter sein können, was in dem großen Zelt vor allem beim Bühnenprogramm mit den Aufführungen und Lesungen stören könnte.

Die Bühne findet sich in der neuen „Weihnachtsoase“, die zusammen mit Café und Restaurant und der Weihnachtsbäckerei ein gutes Drittel des Zeltes einnimmt und durch große Raumteiler bewusst abgegrenzt wird. Denn der weitaus größere Teil, der Bastelbereiche, so macht Kirstine Adebahr vom Kinder- und Jugendbüro deutlich, soll diesmal wieder gezielt den Kindern vorbehalten sein, während eben in der „Oase“ zusammen mit Eltern, Großeltern, Freunden und allen weiteren Interessierten Zeit verbracht und das Programm auf der Bühne verfolgt werden kann. Und das eben aufgrund des vorhandenen Platzes nicht so beengt wie es sonst in den vergangenen Jahren im Cafézelt oft der Fall war.

Und dazu gibt es dort auch ständig leckeren Plätzchenduft, denn die Mitglieder des Kinder- und Jugendrates versuchen, die große Lücke, die der in diesem Jahr verstorbene Bäckermeister Karl Schreiber, der alljährlich in die Kinderweihnachtsdorf-Backstube einlud, ein wenig zu füllen. An allen fünf Tagen können Kinder Plätzchen ausstechen und verzieren.

Für einen schönen Aufenthalt sorgen auch die Polstermöbel, die aus den Aktionsräumen des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße herangeschafft wurden, und deutlich gesteigert habe man das gastronomische Angebot: „Wir bieten so außer den beliebten Kartoffelspalten griechische Pitataschen, indische Dal, Hochzeitssuppe und asiatische Tomatensuppe“, zeigt Mit-Organisatorin Katharina Ramb das internationale Speisenangebot auf, das, wie immer beim Kinder- und Jugendbüro, ganz ohne Fleisch und Fisch auskommt. Im süßen Bereich locken neben Waffeln und Kuchen unter anderem „Schokotraumpralinen“, Schokotrauben und „heiße Schokolade mit goldener Milch (mit Kurkuma) und Honig“.

Hufeisen-Gestaltung und Kunst aus Beton

Neben vielen aus den Vorjahren bekannten Angeboten im Bastelbereich ist erstmals der Reitverein Iserlohn mit von der Partie, der eine besondere Hufeisen-Gestaltung vorbereitet hat, sowie Anno Weihs, der im Sommer in der Kinderstadt mit den Kindern mit Beton gebastelt hatte. Und auch das Sozialzentrum Lichtblick und das Jugendcafé Checkpoint machen diesmal ein Bastel­angebot. Und sie sorgen am heutigen Donnerstag natürlich auch wieder mit dem Evangelischen Jugendreferat für den ganz besonderen Auftakt des Kinderweihnachtsdorfes, die Weihnachtparade. Nach der offiziellen Eröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler um 15 Uhr startet die am Fritz-Kühn-Platz und führt etwa eine Stunde durch die Innenstadt. Alle Interessierten dürfen sich gerne anschließen bei der Parade, mit der die biblische Geschichte der Herbergssuche vor allem für Kinder erlebbar gemacht werden soll.

Leo Plattes (li.), Geschäftsführer des Zeitungsverlages Iserlohn, brachte Weihnachtstaler in den Lichtblick. Foto: Michael May

Als Engel verkleidet nehmen daran unter anderem auch fünf Mädchen aus der Hausaufgaben-Betreuung im „Lichtblick“ teil. Für die insgesamt 35 Kinder, die das Angebot des Teams um Anne Bahr nutzen, gab es am Dienstag schon eine kleine vorweihnachtliche Überraschung. Leo Plattes, Geschäftsführer des Zeitungsverlags Iserlohn, übergab 200 Weihnachtstaler, die offizielle Währung im Kinderweihnachtsdorf, mit der Essen und Trinken, aber auch das Material im Bastelbereich bezahlt wird. „Wir möchten den Kindern aus dem ,Lichtblick’ die Möglichkeit geben, die Angebote aus dem Kinderweihnachtsdorf zu nutzen, zumal wenn es wie in diesem Jahr ja in unmittelbarer Nähe des Sozialzentrums stattfindet“, erklärte Plattes.