Kinderchor für ABBA-Tribute-Concert gesucht

ABBA ermutigte bei ihren Konzerten Kinder weltweit, mit ihnen den Song „I Have A Dream“ live auf der Bühne zu singen. Anlehnend an diese Tradition sucht die Produktionsfirma „Reset Production“ einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse aus Iserlohn oder der Region, der oder die diesen Hit der vier Schweden am Donnerstag, 6. Februar 2020, live auf der großen Parktheaterbühne präsentieren möchte und das Ensemble bei der Show „ABBA – The Tribute Concert performed by ABBAMUSIC“ unterstützt. Die Chöre und Klassen können sich mit einer Mail mit dem Stichwort „ABBA“ an redaktion@ikz-online.de bewerben. Die Bewerbungen werden daraufhin gesammelt an den Veranstalter weitergeleitet.