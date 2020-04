Keine Pause für Abfuhr der Grünabfälle

Iserlohn. Hier sind die nächsten Termine für die Anfuhr der Grünabfälle in Iserlohn.

Im April werden wieder Grünabfälle abgefahren. Die Termine sind am Dienstag, 28. April, für das Revier II (Alexanderhöhe, Bömberg, Dördel, Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Seilersee, Tyrol, Wermingsen) und am Mittwoch, 29. April, für das Revier III (Bremke, Drüpplingsen, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hennen, Hombruch, Iserlohner Heide, Kalthof, Leckingsen, Nußberg, Refflingsen, Rheinen, Rheinermark, Sümmern).

Die grünen Anforderungskarten müssen spätestens acht Tage vor dem Abfuhrtermin bei der Stadt Iserlohn vorliegen. Außerdem kann das Abholen der Grünabfälle auch online unter www.zfa-iserlohn.de für die jeweiligen Termine angemeldet werden. Am Abfuhrtag sollten die Grünabfälle bis 7 Uhr gebündelt oder in Papiersäcken am Straßenrand bereitstehen.

Papiersäcke für die Abfuhr der Grünabfälle sind bis auf Weiteres nur bei den Bringhöfen des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung, Corunnastraße 50 und Untergrüner Straße 18, erhältlich. Alternativ können Papiersäcke, die es zum Beispiel in Baumärkten gibt, verwendet werden.