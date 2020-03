Eine Videosequenz wie ein Lehrfilm: Zwei Senioren bewegen sich mit Rollatoren durch den Gang eines Supermarktes, als sich zwei junge Männer und eine Frau nähern. Letztere fingert einem der beiden die Börse aus der Gesäßtasche, danach lenken zwei die Senioren ab. Insgesamt greifen die Kriminellen drei Mal zu, Gegenstände von Wert dürften hier kaum zurückgeblieben sein.

Immerhin: Die Täter konnten im Nachhinein gefasst werden. Die kurze Sequenz wird am Montag bei der Pressekonferenz zu Kriminalitätsstatistik der Polizei des Märkischen Kreises in Iserlohn gezeigt um zu veranschaulichen, wie Kriminelle gezielt ältere Menschen ins Visier nehmen und dabei vorgehen.

Und nicht nur bei Älteren – auch allgemein gibt es einen auffälligen Anstieg von Taschendiebstählen in Iserlohn – plus 11,83 Prozent (104 Fälle (2018: 93). „Wir gehen eher von nicht örtlichen Tätern aus“, sagt Manfred Kurzawe, Direktionsleiter Kriminalpolizei.

Ebenso verhält es sich bei den Wohnungseinbrüchen mit Diebstahl, für die die Polizei in erster Linie auch „fahrende Gruppen“ als Täter vermutet, wie Kurzawe weiter ausführt – also mutmaßlich organisierte Banden. Hier beträgt der Anstieg bei den Fallzahlen 16,15 Prozent (2019: 151 Fälle/2018:130), was dem NRW-Trend (minus 10 Prozent) bemerkenswerter Weise gänzlich entgegenläuft.

Die beiden zahlenmäßig auffälligsten Anstiege bei Betrachtung der Gesamtstatistik für Iserlohn entfallen aber auf die Delikte „Straftaten gegen das Leben“ (plus 150 Prozent) und „Verbreitung pornografischer Schriften“ (unter anderem Kinderpornografie), wo der Anstieg sogar 366,7 Prozent (14 Fälle) beträgt. Bei ersterem Fall ist vor allem der mutmaßliche Doppelmord am Bahnhof statistisch ausschlaggebend. Bei den Pornografie-Delikten trifft es bei einem Ermittlungserfolg in der Regel mehrere Täter, da deren Austausch über das Internet dann häufig nachvollziehbar ist.

Zur um 30,77 Prozent (2019: 9 Fälle/2018: 13) rückläufigen Zahl von Delikten zum Nachteil älterer Menschen, vornehmlich gemeint sind hier der Enkeltrick und ähnliche Telefonbetrügereien, sagt Polizeidirektor Michael Kuchenbecker: „Der Erfolg von Prävention ist zwar schwer mit Kennzahlen zu messen. Ich glaube aber sicher, dass sie etwas bewirkt.“

„Bemerkenswert, wie viel Aufwand da betrieben wird“

Allerdings, erläutert Manfred Kurzawe weiter, würde eine große Zahl der Telefonbetrügereien inzwischen aus dem Ausland abgewickelt – und tauchen somit nicht in der Statistik auf. Zudem werden viele Fälle nicht gemeldet. Registriert wurden 2019 im Märkischen Kreis über 1000 Versuche. Die Schäden gehen hier schnell in den sechsstelligen Bereich. „Es ist bemerkenswert, wie viel Aufwand da für einen Erfolg betreiben wird“, meint Michael Kuchenbecker.

Trotz dieser Negativ-Ausreißer: Allgemein ist die Zahl der Straftaten in Iserlohn 2019 (5494 Fälle) mit einem Minus von 0,04 Prozent wieder leicht rückläufig gewesen – eine Folge des hohen Engagements der Beamten, wie Kuchenbecker meint. Trotz enger Personaldecke und eines Altersdurchschnitts von über 50 Jahren.

Nachdenklich stimmt die Polizei die steigende Aggressivität ihr gegenüber. 49 Mal widersetzten sich Personen teils tätlich (plus 19,5 Prozent). Kuchenbecker: „Die Erosion des Respekts ist unerträglich.“