Kein generelles Besuchsrecht

Iserlohn. Nach Beschluss der Bundes- und Landesregierung am vergangenen Mittwoch kommen für Krankenhäuser Lockerungen im Besuchsbereich nur dann in Betracht, wenn kein COVID-19-Geschehen in den jeweiligen Einrichtungen existiert. Die Klinikleitung des St. Elisabeth Hospitals hat mit Rücksicht auf Patienten und Mitarbeiter beschlossen, weiterhin keinen generellen Besuch der Patienten zuzulassen. Ausnahmen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gelten jedoch weiterhin. Zudem soll die elektive Patientenversorgung schrittweise wieder aufgenommen werden.

Das Ev. Krankenhaus Bethanien arbeitet aktuell an einem Konzept, um mögliche Lockerungen im Besuchsbereich ab Montag zu gewährleisten. Weitere Informationen dazu sollen nächsten Woche folgen.