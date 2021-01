Karstadt in Iserlohn: Vom Meilenstein zum großen Problemfall

"Alles muss raus!": Mit Sonderangeboten hat Karstadt am Schillerplatz versucht, vor der Schließung noch möglichst viel Waren an den Kunden zu bringen.

Iserlohn Karstadt in Iserlohn ist seit Oktober 2020 Geschichte. Derweil gehen die Planungen für die Umgestaltung des Schillerplatzareals weiter.

Es gibt Nachrichten, die ein geteiltes Echo finden, die einen freuen sich, die anderen sind betrübt. Es gibt aber auch Nachrichten, wo das nicht so ist, Nachrichten, die eine mehr oder minder einhellige Reaktion auslösen - in diesem Fall tiefes, kollektives Bedauern: Die Heimatzeitung berichtet am 17. Juni exklusiv, dass Karstadt, oder neudeutsch Galeria Karstadt Kaufhof, seine am 19. Oktober 1967 am Schillerplatz eröffnete Filiale demnächst für immer schließen wird. Kurz zuvor hatte es einen formlosen Anruf aus Essen mit diesem betrüblichen Inhalt in der Iserlohner Stadtverwaltung gegeben. Zwei Tage später bestätigen sich die Informationen, die Iserlohner Filiale taucht auf einer Streichliste der Insolvenzverwaltung auf, am gleichen Tag gibt es eine Mitarbeiterversammlung, wortlos,teils schockiert verlassen die Beschäftigten später die Filiale.

Ein Schock für Iserlohn? Ja, irgendwie schon. Zumindest sind viele Iserlohnerinnen und Iserlohner, von denen manche bei Karstadt Iserlohn dereinst ihre ersten Schritte in der modernen Konsumwelt unternommen hatten, tief berührt und irgendwie traurig. Das Kaufhaus am Schillerplatz ein Corona-Opfer? Es dürfte zweifelsfrei feststehen, dass der Lockdown, was die Probleme von Karstadt anbelangt, wie ein Brandbeschleuniger gewirkt hat, ein kranker Patient war der Kaufhaus-Konzern allerdings längst vorher.

Anfang Juli beginnen die Karstadt-Mitarbeiter damit, Unterschriften für den Erhalt der Filiale zu sammeln. „Die letzte Hoffnung ruht auf den Kunden“, heißt es, bereits am 7. Juli können 5200 Unterschriften an den Beigeordneten der Stadt Iserlohn, Martin Stolte, übergeben werden. Für Aufsehen sorgt Karstadt-Mitarbeiter Marcel Akram, der einen Rap-Song für den Karstadt-Erhalt präsentiert. Mitte des Monats bietet die Stadt Iserlohn Karstadt Mietfreiheit an. Hintergedanke ist es, einen hochgradig unattraktiven Leerstand der im städtischen Eigentum befindlichen Immobilie bis zum Start der umfassenden Schillerplatz-Sanierung zu verhindern.

Ende Juli wird das Karstadt-Aus dann amtlich, im Rathaus geht die finale Kündigung des Mietvertrages zum 31. Oktober ein. Der Oktober entwickelt sich dann gewissermaßen zum Rückzug auf Raten. Die Zahl leerer Regale wächst befeuert durch Schnäppchenpreise, bald sind erste Abteilungen so gut wie leergekauft, schließlich gibt es nur noch im Erdgeschoss eine finale Resterampe.

Das genaue Schließungsdatum bleibt bis zuletzt unklar. Der Essener Konzern setzt auch hier seine teils arrogante und bisweilen auch empathiefreie Informationspolitik fort. So etwas wie ein „würdiger Abschied“ nach jahrzehntelanger Präsenz ist absolute Fehlanzeige. Und so musste am Freitag, 16. Oktober, sogar gemutmaßt werden, ob sich tags drauf die Ladentüren überhaupt noch einmal öffnen würden. Das Ende einer Ära war da, ein schlimmer Tag für die betroffenen Mitarbeiter.

In das Bild des würdelosen Karstadt-Abgangs reiht es sich ein, dass die Immobilie nach unseren Informationen mit Ende des Mietvertrages keinesfalls „besenrein“ übergeben wurde. Von der Einrichtung wurde das, was nicht verkauft oder anderswo weiter genutzt werden konnte, offenbar einfach stehen gelassen - wohl gedeckt durch das Insolvenzrecht. So oder so kein guter Stil. Werbung, künftig wenigstens anderen in benachbarten Großstädten verbliebenen Standorten irgendwie als Kunde die Treue zu halten, sieht anders aus. Immerhin wurde offenbar die Miete gezahlt, auch da gab es zwischenzeitlich andere Signale.

Was bedeutet das Karstadt-Aus für den Einzelhandelsstandort Iserlohn? Können andere Geschäfte davon profitieren? Oder wirkt am Ende die sinkende Strahlkraft auf Käufer aus der Region, die nun wegbleiben könnten, schwerer? Fragen, die wohl noch nicht beantwortet werden können, da der heimische Einzelhandel coronabedingt ohnedies Kopf steht.

Die Frage nach der Zukunft von Karstadt war auch immer eng verbunden mit der Überlegung, welcher Weg der richtige für die zweifelsfrei notwendige Neugestaltung des gesamten Schillerplatz-Areals ist. Wenn man also dem Karstadt-Rückzug eine gute Seite abgewinnen will, dann die, dass nun Klarheit darüber besteht, dass eine Neugestaltung ohne das Kaufhaus bewerkstelligt werden muss.

Im Nachhinein betrachtet war die zeitliche Abfolge aber schon ein wenig „Drama“. Am 12.Juni stellte die Düsseldorfer Unternehmensgruppe AIP, nach einem Wettbewerb als Generalplanerin für die Schillerplatz-Neugestaltung ausgewählt, ihre ersten Vorentwürfe vor. Mit der für diesen Zeitpunkt als wahrscheinlich erachteten Variante, dass Karstadt dort verbleibt. Präsentiert wird unter anderem ein attraktiver, abgesenkter neuer Schillerplatz mit Wasser und Grün inklusive unterirdischem Parkdeck. Ein baulicher Riegel vor dem Kaufhaus soll für eine attraktivere Einrahmung des Platzes sorgen, im Erdgeschoss mit Arkadengang, ein Platz für Gastronomie und kleinere Geschäfte. Und nur wenige Tage später war klar: Diese Variante 1 ist mit dem Karstadt-Aus gestorben. Alles hinfällig? Nein, denn AIP hatte gleich eine Variante 2 - ohne Karstadt - mitgeliefert. Kein Zufall, sondern das war so seitens der Stadt Iserlohn beauftragt - mit Blick darauf, dass das Kapitel Karstadt ja durchaus endlich sein könnte. In der Variante 2 - die hätte übrigens auch Jahre später noch „nachgeholt“ werden können - schlägt AIP zusätzlich zu besagtem Riegelbau weitere Baukörper mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten (Büro/Wohnen, Verwaltung etc.) und zusätzlich einen Platz der Manufakturen vor.

Längst hat AIP weitere Überlegungen zu einem Schillerplatz ohne Karstadt nachgelegt, inzwischen hat die Politik auch den Weg dafür freigemacht, den Planungsauftrag an AIP nun auch offiziell auf die Variante 2 zu erweitern. Aufgabe der Verwaltung ist es weiter, konkretere Nutzungsvorschläge für die geplanten Gebäudekomplexe zuarbeiteten. Dabei wird auch die Fragestellung zu beantworten sein, wieviel „Rathaus“ in der neuen Schillerplatzbebauung untergebracht werden soll, als Ersatz für das als abgängig erachtete Rathaus I, wenngleich hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Zu den „Kandidaten“ zählt auch ein neues Quartier für die Stadtbücherei, nachgedacht werden soll auch über einen Veranstaltungsraum.

Und abgesegnet ist es auch, konkrete Planungen für den Abriss von Parkhaus und Kaufhausimmobilie auf den Weg zu bringen. Die Phase, in der nicht mehr nur geplant wird, sondern nach Abriss der Ladenzeile und der Schillerplatz-Brücke weitere Fakten geschaffen werden, rückt näher. Bevor hier aber finale Beschlüsse gefasst werden, soll es auch weitere Bürgerbeteiligung geben. In welcher Form, hängt allerdings von der weiteren Corona-Entwicklung ab.