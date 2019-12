Sümmern. Die Kolpingfamilie St. Gertrudis dankte ihrem engagierten „Vater“ und Vorbild.

Josef Kleeschulte ausgezeichnet

Ist die Adventszeit für viele eher hektisch, so hält die Kolpingfamilie traditionell anlässlich des Kolpinggedenktages kurz inne und ehrt ihre besonders treuen Mitglieder. So auch die Kolpingfamilie St. Gertrudis Sümmern, die in diesem Jahr eine ganz besondere und für viele auch emotionale Ehrung vornehmen konnte.

„Im Sinne von Adolph Kolping war vor allem das Leben im Zeichen der christlichen Werte und ich denke, da müssen wir bei den beiden Ehrungen nicht lange diskutieren“, verkündet Diakon Wolfgang Vieler. Für 70 Jahre treue Mitgliedschaft in der Kolpingfamilie wird darum Ehrenpräses und Pfarrer i. R. Josef Kleeschulte ausgezeichnet. „Er war es schließlich, der vor 35 Jahre die Kolpingfamilie in Sümmern überhaupt erst gegründet hat“, weiß Teamsprecherin Christa Hackelberg zu berichten. Der „Vater“ der Kolpingfamilie sei immer dabei gewesen, immer engagiert, bemüht. „Er hat sein Leben für die Gemeinde geopfert und hat in uns seine Familie gefunden“, sagt der Diakon und dankt seinem „Vorbild“. „Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, diese Ehrung vorzunehmen.“

Für 60 Jahre treue Verbundenheit wird außerdem Bruno Grabolle ausgezeichnet. Mit 20 Jahren ist er bereits in die Kolpingfamilie eingetreten und den Kolping-Werten immer treu geblieben. „Du hast in der Familie gelebt, immer hart gearbeitet und warst immer in der Familie aktiv“, dankt Diakon Vieler Grabolle für sein Engagement. Neben den Ehrungen für die treue Verbundenheit freut sich Wolfgang Vieler auch, ein neues Mitglied begrüßen zu dürfen: Ursula Schurr, deren Mutter schon viele Jahre aktiv in der Kolpingfamilie Sümmern ist, will von nun an das Miteinander in Sümmern erleben und mit dem Herzen dabei sein.