Jetzt für die Iserlohner Ferienspiele anmelden

Iserlohn. Die Herbstferienspiele des städtischen Kinder- und Jugendbüros bieten Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahren wieder eine erlebnisreiche Zeit.

Der Programmflyer wurde wie üblich an allen Grundschulen sowie in den 5. und 6. Klassen aller weiterführenden Schulen verteilt und liegt in vielen öffentlichen Einrichtungen aus. Außerdem ist er auf der Homepage des Kinder- und Jugendbüros unter www.kinderundjugendbuero-

iserlohn.de veröffentlicht.

In diesem Jahr laufen die Ferienspiele unter dem selben Motto und mit dem Konzept der Sommerferien, das heißt: „Kids und Kunst“ wird im Herbst weitergeführt. Es gibt sowohl Wochenangebote mit einer Betreuungszeit von 9 bis 16 Uhr sowie Stunden- und Tagesangebote. Bewährte Anbieter wie das Checkpoint Iserlohn, der Quartierstreff Heide-Hombruch, „BushCraft Sauerland“, „inlingua“, die Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn, die Stadtbücherei, Frank Schulte sowie Mitglieder des Kinder- und Jugendrates sorgen mit Kreativ-, Umwelt- und Sportangeboten für Abwechslung.

Erster Anmeldetag ist am heutigen Montag. Plätze für die einzelnen Angebote können ab dann montags, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs von 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 18 Uhr reserviert werden unter 02371/217-2245, 0176/ 14568272 oder 0176/14568280. Um Warteschlangen zu vermeiden und Schutzmaßnahmen einhalten zu können, werden bei der telefonischen Reservierung Termine für die anschließende feste Buchung (Bezahlung) in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße 20 vereinbart.