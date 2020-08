Jetzt bewerben: Stadt sucht Auszubildende

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn hat für das kommende Jahr 20 Ausbildungsstellen zu vergeben.

Die Iserlohner Stadtverwaltung bietet jedes Jahr eine ganze Reihe von Ausbildungsplätzen in vielseitigen Ausbildungsberufen an. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst interessieren und im kommenden Jahr ins Berufsleben eintreten möchten, können sich ab sofort bewerben. Insgesamt vergibt die Stadt im kommenden Jahr über 20 Ausbildungsplätze. Ausbildungsstart ist in der Regel am 1. August 2021, die Bewerbungsfrist für die meisten der nachfolgenden Ausbildungsangebote endet am 30. Oktober 2020. Folgende Berufe können bei der Stadt erlernt werden: Verwaltungsfachangestellte/r; Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste, Fachrichtungen Archiv oder Bibliothek; Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemorganisation; Fachkraft für Veranstaltungstechnik; Forstwirt/in; Geomatiker/in; Mediengestalter/in Digital & Print, Fachrichtung Gestaltung und Technik; Veranstaltungskaufmann/Veranstaltungskauffrau; Erzieher/in PIA; Pflegefachmann, Pflegefachfrau sowie Notfallsanitäter/in.

Außerdem bietet die Stadt einen Studienplatz für das duale Studium der sozialen Arbeit an. Bewerbungen sind über das Bewerberportal auf www.iserlohn.de („Arbeitgeber Stadt Iserlohn“ anklicken) möglich. Hier finden Interessierte auch ausführliche Informationen zu den Ausbildungsberufen.