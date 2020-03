Schon längst auf das Coronavirus vorbereitet haben sich die Iserlohner Krankenhäuser. Auch wenn sie nicht die ersten Anlaufstellen sind, wenn Infizierte stationär versorgt werden müssen – die Märkischen Kliniken in Lüdenscheid und die Hemeraner Lungenklinik sind zunächst dafür vorgesehen.

Dr. Richard Kampmann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin/Gastroenterologie am evangelischen Agaplesion-Krankenhaus Bethanien, sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir haben bereits Teile unserer Intensivstation als Isolierbereich definiert, in der Zentralen Notaufnahme können wir einen Bereich abtrennen, wenn Verdachtsfälle zu uns kommen.“ Für bis zu vier Patienten stehen im Ernstfall Intensivbetten zur Verfügung.

Er selbst empfindet die derzeitige Situation als „viel zu ausgeprägten Hype“. „Eine normale Grippe ist genauso gefährlich, Corona reicht da noch lange nicht ran“, betont er.

Händewaschen wichtiger als Desinfektion

Auch im Bethanien-Krankenhaus habe es bereits Diebstähle von Desinfektionsmitteln – übrigens auch von Windeln – gegeben. In frei zugänglichen Bereichen wurden mittlerweile die Spender abmontiert, was aber nicht heißen soll, dass es für Besucher keine Möglichkeit gibt, die Hände zu desinfizieren. Viel wichtiger sei ohnehin das Händewaschen. „Wer das Desinfektionsmittel nicht richtig nutzt, dem bringt es ohnehin nichts“, so Dr. Kampmann. Desinfektionsmittel, Schutzmasken und weiteres Material seien in ausreichendem Maße vorhanden. Doch der Zugriff auf die Bestände sei ganz klar geregelt, durch das Zentrallager sei außerdem ein besserer Überblick möglich.

Haushygieniker Andreas Hinricher steht nicht nur in engem Kontakt mit dem Team, sondern schult derzeit täglich Mitarbeiter, auch die Reinigungskräfte beispielsweise, damit jeder alle Informationen hat.

Die Besuchszeiten wurden von bisher 24 Stunden auf 11 bis 12 sowie 15 bis 17 Uhr deutlich eingeschränkt. Nur eine Person pro Patient ist zulässig. Alle internen und externen Veranstaltungen sowie Gottesdienste wurden abgesagt, auch minderjährigen Praktikanten wurde abgesagt.

Der Forderung aus sozialen Netzwerken, das geschlossene Marienhospital Letmathe beispielsweise als Isolierstation zu nutzen, erteilt Dr. Kampmann eine deutliche Absage: „Hygienische Maßnahmen sind dort ja nicht mehr vorhanden.“ Die Brandschutzrichtlinien seien vor der Schließung schon nicht mehr erfüllt worden – wenn dort mit Blick auf Corona mit noch mehr Desinfektionsmitteln gearbeitet würde, sei dies ein Unding. Ärztliche und pflegerische Versorgung sowie Logistik müssten wieder hergestellt werden, die Intensivbetten seien ohnehin schon stark eingeschränkt gewesen. „Gerade in Situationen wie heute zeigt sich, dass Krankenhausschließungen der genau falsche Schritt sind. Das merken wir ganz deutlich“, sagt Dr. Kampmann.

Dr. Markus Berghoff, Ärztlicher Direktor der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis mit dem St.-Elisabeth-Hospital in Iserlohn und dem Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus, erklärt: „Wir haben schon vor etwa zweieinhalb Wochen mit Gesundheitsamt, Feuerwehr, Hygienikern und weiteren Beteiligten in großer Runde mit den Vorbereitungen begonnen.“ Täglich müsse aufgrund der „großen Dynamik“ neu entschieden werden. Auch in den beiden Häusern seien bereits Bereiche für die isolierte Aufnahme und Unterbringung von Corona-Patienten definiert worden.

Die Information aus der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin von Donnerstag, dass nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden sollten, werde bislang noch nicht umgesetzt. Würden Infizierte eingeliefert, ergebe sich natürlich eine ganz andere Situation.

Schutzmasken werden unter Verschluss gehalten

Hochwertige Schutzmasken werden am St.-Elisabeth-Hospital und am St.-Vincenz-Krankenhaus unter Verschluss gehalten. Für den medizinischen Bereich sei ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden, es werde „mit Augenmaß“ verteilt.

Wie das Bethanien-Krankenhaus haben die Katholischen Kliniken sämtliche Veranstaltungen abgesagt und die Besuchszeiten eingeschränkt.

Was Dr. Berghoff seit Freitag zusätzlich beschäftigt, sind die Schulschließungen, die im medizinischen und pflegerischen Bereich für größere Personalausfälle sorgen könnten.