Iserlohnerin entdeckt neben dem Töpfern die Malerei

Renata Pietrzyk, die wir in unserer "HeimArt"-Serie vorstellen, liebt das Experimentieren

Iserlohn. Dass sie sozusagen ein künstlerischer Tausendsassa ist, beweist Renata Pietrzyk mit der kleinen „Ausstellung“, die sie eigens für den Besuch der Heimatzeitung im Wohnzimmer ihres Hauses aufgebaut hat. Dort gesellen sich Töpferarbeiten zu Zeichnungen und Acrylbildern, Skulpturen von Köpfen, Körpern und Händen zu Porträtbildern und Landschaftsansichten.

Als Renata Pietrzyk im Jahr 1989 aus Polen nach Deutschland kam, hatte sie ein abgeschlossenes Zahntechnik-Studium in der Tasche. Die Ausbildung in ihrer Heimat sei nicht vergleichbar mit der hierzulande, biete viel mehr Möglichkeiten und habe teils fast schon künstlerische Elemente. In Zeiten einer Umschulung zur Industriekauffrau hatte sie sich daher zu Töpferkursen angemeldet, zunächst 2001. Dann gab es eine längere Pause, bevor sie sich 2016 zum Weitermachen entschied. „Das Problem am Töpfern ist, dass man zu Hause nicht brennen kann, und dass es lange dauert, bis Keramik fertig ist“, sagt die zweifache Mutter und demnächst zweifache Oma.

So wollte sie sich im Rahmen des Kunstsommers in Barendorf von den Profis in die Geheimnisse der Malerei einführen lassen. Das war vor etwas mehr als drei Jahren. Die Mitglieder des Kunstvereins, die das Freiluft-Event damals noch im Museumsdorf und später dann im Hof des „Karree 38“ (ehemaliges Wila-Gebäude) organisiert hatten, fanden direkt Gefallen an den bildhauerischen Arbeiten von Renata Pietrzyk, die dann auch Mitglied wurde. „Ich experimentiere gern“, erklärt sie. So arbeitet sie inzwischen nicht ausschließlich mit Pinsel, Farbe und Leinwand, sondern hat beispielsweise bei Künstlerkollegin Ella Mühlhaus die Strukturpasten-Technik erlernt. Sie konnte übrigens der reinen Büroarbeit nichts abgewinnen und war später als Integrationshelferin im Einsatz.

„Ich mache es mir selbst oft schwer: Ich habe eine Idee, beginne ohne Vorlage mit dem Malen, und am Ende kommt etwas ganz anderes heraus“, gesteht sie mit einem Lächeln. Doch die Ergebnisse können sich sehen lassen, so fühlt sich der Betrachter zum Beispiel von dem Frauenporträt, das da im Wohnzimmer aufgestellt ist, schon ein wenig beobachtet. Und die Landschaften aus ihrer polnischen Heimat wecken Fernweh. Derzeit drückt sie sogar gemeinsam mit ihrem Sohn die „Schulbank“ bei Zeichenkursen.

Während sie der Malerei gern in Gesellschaft, manchmal im Wohnzimmer, bei sommerlichen Temperaturen auch im Garten, nachgeht, braucht Renata Pietrzyk für das Töpfern absolute Ruhe, Zeit und gutes Licht. „Das ist wie Meditation für mich“, erzählt sie. Auf dem Dachboden hat sie sich daher eine Ecke für diese Art der Kunst eingerichtet: „Dort ist es auch kälter.“

„Ich mag keinen Krimskrams“, betont sie. Viele ihrer Töpferarbeiten sind deshalb auch im wahrsten Sinne des Wortes „zu gebrauchen“, beispielsweise als Blumentopf. Aber auch Schmückendes, wie eine Katzenskulptur, die auf der Fensterbank liegen kann, oder Hochzeitsgeschenke mit den Namen der Brautleute und eingearbeitetem Foto entstehen unter ihren Händen. Für eine ihrer Katzen wurde Renata Pietrzyk bereits 2001 im Rahmen eines Kreativ-Wettbewerbs der Hellweg-Baumärkte ausgezeichnet. Noch länger zurück liegt eine Zeichnung, die sie zufällig wiedergefunden hatte: Im Alter von 14 Jahren hatte sie sich selbst portraitiert. So verwundert es nicht, dass die künstlerische Begabung sich später dann noch einmal „richtig“ Bahn gebrochen hatte.

Beim Blick in die Zukunft dagegen wünscht sich Renata Pietrzyk eines ganz besonders: „Ich möchte meine Bilder gerne ausstellen.“ Das sei ihr zwar kürzlich bei der Schau des Kunstvereins in der Hemeraner PeRo-Kapelle bereits gelungen, allerdings konnte sie selbst nicht dabei sein und die Besucher-Reaktionen erleben, weil sie unter Quarantäne stand.