Iserlohner zwischen Homeoffice und Kreativität

Iserlohn Robin Schneider malt Mandalas, sein größtes Werk ist mehr als 20 Quadratmeter groß.

Iserlohn. Viele der Künstler unserer Serie „HeimArt“ arbeiten, wie es der Titel schon sagt, hauptsächlich in den eigenen vier Wänden an ihren Bildern und Skulpturen. Die einen haben den Dachboden umfunktioniert, bei den anderen steht anstelle eines Schreibtischs eine Staffelei im Arbeitszimmer, und die nächsten nutzen das Licht im Wintergarten. Doch in einem zeitgleich noch bewohnten Kinderzimmer hat es bisher noch keinen Atelierbesuch gegeben.

Robin Schneider ist 22 Jahre alt, lebt mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder in einer gemütlichen Wohnung am Rande der Stadt. Bett, Kleiderschrank und so weiter – eigentlich eine ganz normale Einrichtung für einen jungen Mann. Wären da nicht mehrere Mappen und Etuis voller Stifte, die erahnen lassen, dass nicht nur der Computer genutzt wird, wenn er sich an den Schreibtisch setzt. Dort entstehen auch Mandalas, die kleinteiligen geometrischen Bilder, die im Hinduismus und Buddhismus als hochenergetische Symbole stehen und auch als Meditationshilfe genutzt werden. Mit Hilfe eines Zirkels – Mandala stammt aus dem indischen Sanskrit und bedeutet kreisförmig – und einer Menge Stifte unterschiedlicher Stärken und Farben, mit und ohne Metallicanteil sowie teils auch Schlagmetall, bringt der gebürtige Engelskirchener mit rumänischen Wurzeln, der in Iserlohn aufgewachsen ist, seine Bilder aufs Papier.

Angefangen hatte allerdings alles ganz anders. „Schulfreunde von mir haben Mangas gezeichnet, so bin ich mit 14 auch dazu gekommen“, blickt Robin auf seine Zeit am Märkischen Gymnasium zurück. Die japanischen Comicfiguren konnte er recht schnell darstellen, unter anderem auch, weil ihn seine ganze Familie, wie er mit einem Strahlen berichtet, von Anfang an unterstützt habe. „Dann kam der Punkt, an dem ich mich gefragt habe, was eigentlich passiert, wenn ich meiner Hand beim Zeichnen einfach freien Lauf lasse, und so bin ich sehr schnell bei den Mandalas gelandet.“ Und er betont: „Ich male sie nicht nur aus, sondern zeichne sie von Grund auf.“ An seinem ersten Bild im A3-Format habe er zwölf Stunden am Stück gearbeitet, und schnell sei klar gewesen: „So wie andere zum Sport gehen, so entspanne ich mich, wenn ich Mandalas male.“ Es bedeute zwar eine Fleißarbeit, zunächst den Kreis mit weiteren Linien und Ornamenten zu versehen und anschließend auszumalen, doch die lohne sich eben. „Ich mache das so, wie mein Kopf gerade möchte, frei“, sagt der Künstler.

Seine Ausbildung zum Sozialversicherungsangestellten hat er gerade beendet, arbeitet für eine Krankenkasse in Lüdenscheid – zurzeit aber im Kinderzimmer. „90 Grad zwischen Kreativität und Homeoffice“, beschreibt es Robin mit einem Augenzwinkern. Er selbst nennt sich bodenständig, weil er sich für die sichere Ausbildung entschieden hatte und seinem Job auch künftig weiter nachgehen will. Denn er hat noch ein zweites Standbein, lässt sich zum Yogalehrer ausbilden. „Zu Yoga bin ich gekommen, als eine Bekannte vor ein paar Jahren einen neuen Kurs begonnen hatte, und ich wollte wissen, ob das wirklich so klischeehaft ist“, gesteht der 22-Jährige, der dann eben nicht bei über allem schwebenden Esoterikerinnen landete.

Die Inhaberin der „Yogavilla“, Ewa Prandzioch, kannte Robin eine Weile, als sie sich auf die Suche nach einem neuen Domizil machte. Als die Räume am Grüner Weg gefunden waren, stand er vor einer sieben Meter breiten und drei Meter hohen Wand. „Da male ich Dir ein Mandala drauf“, kündigte der jungen Mann der Besitzerin an. Vier Wochen Zeit waren es bis zur Eröffnung, dank der handwerklichen Einblicke, die Robin bei seinem Vater bekommen konnte, baute er sich zunächst eine Lattenkonstruktion, um alles genau zu vermessen, und der Skizze entsprechend auf die Wand zu bringen. „Mehr als 100 Stunden“, so schätzt er, habe er an dem schwarz-weiß-goldenen Werk gearbeitet. „Am Anfang habe ich mich immer so hingesetzt, dass meine Kursteilnehmer das Mandala im Rücken haben, weil ich Angst hatte, dass sie abgelenkt werden. Ich habe dann immer draufgeguckt und fand es so schön, dass ich es jetzt andersrum mache, damit die Teilnehmer es sehen“, erklärt Ewa Prandzioch.

Sie war es auch, die Robin einen Seminargutschein für ein Coaching geschenkt hatte, und somit zur Erkenntnis brachte, dass er das machen solle, was ihm Spaß bereitet. Und das war schließlich die Ausbildung zum Yogalehrer, die er demnächst mit der theoretischen Prüfung abschließen wird.

Mandalas und Yoga – eher weibliche Interessengebiete, so das Klischee. Was sagen denn Robins Kumpels zu diesen Leidenschaften? „Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen. Einer hat sogar schon gesagt: ,Irgendwann habe ich ein Mandala von Dir als Tattoo.‘“ Musik hören und selbst singen, damit beschäftigt sich der Iserlohner, wenn er nicht zeichnet oder Yoga macht beziehungsweise lernt. „Ich habe früher auch in der Tanzwelt Schauburg getanzt, Bogenschießen und Taekwondo gemacht“, blickt er zurück. Und was soll kommen? Da steht für Robin Schneider die Frage im Raum: „Was wäre, wenn ich mit Mandalas Geld verdienen könnte?“