Auf unseren Facebook-Aufruf, wer gerade im Ausland gestrandet ist, haben sich zahlreiche Betroffene gemeldet. Jedoch ist nicht nur die Situation in den jeweiligen Ländern für die Urlauber ungewiss, sondern auch oftmals das, was sie während der Rückreise beziehungsweise nach der Rückkehr zu Hause erwartet.

So hat sich beispielsweise ein 30-jähriger Iserlohner, der lieber anonym bleiben möchte, nach einer Geschäftsreise mit der Heimatzeitung in Verbindung gesetzt. Er arbeitet bei einem Industrieanlagenanbieter in Lengerich bei Osnabrück und ist ständig beruflich im Ausland unterwegs. Vor zwei Wochen war er zunächst wegen einer Kundenschulung in Istanbul. „Dort habe ich nichts von Corona gemerkt, auch am Flughafen nicht“, berichtet er. Aus der Türkei sei er dann – ebenfalls dienstlich – nach Paris weitergeflogen. Dort und auch in Lyon habe Ausnahmezustand geherrscht. „Seit letztem Samstag waren in Frankreich alle, aber auch wirklich alle Geschäfte geschlossen. Dass es hier auch so kommen wird, damit habe ich schon gerechnet“, sagt der Maschinenbau-Fachmann. Im Flugzeug habe er dann mit lediglich zwei weiteren Passagieren gesessen, eine völlig ungewohnte Situation. Als er nach der Rückkehr zum ersten Mal in Iserlohn auf die Straße gegangen sei, habe ihn die Leere „positiv überrascht“. Obwohl er vom Betriebsarzt seines Arbeitgebers negativ auf das Coronavirus getestet worden ist, hat er nun Angst, „dass das Gesundheitsamt plötzlich auf der Matte steht“ und möchte deswegen anonym bleiben.

Rückreise aus der „Dom Rep“ steht noch nicht fest

Jenny Imberger schreibt aus der Dominikanischen Republik: „Eigentlich hatten wir am 16. März über die USA die Heimreise antreten sollen. Als das Einreiseverbot ausgesprochen wurde, bekamen wir eine E-Mail, dass unser Esta (Electronic System for Travel Authorization) widerrufen wurde.“ Dann habe es geheißen, dass die Iserlohnerin und ihre Mitreisenden für Donnerstag auf einen Direktflug umgebucht würden – jedoch dürfen während der kommenden Wochen keine Maschinen von und nach Europa starten. Nun heiße es abwarten. Jenny Imberger ist froh, dass die Reiseleitung sie ständig mit neuen Informationen versorgt.

Die Lage im Hotel sei entspannt, alles ginge seinen üblichen Gang, Desinfektionsmittel stünden bereit, Gäste würden aufgefordert, es vor und nach dem Besuch in den Speisebereichen zu nutzen. Sie ärgert sich über diejenigen, die „im Urlaub das Gehirn ausschalten: Niesen und Husten, ohne etwas vor den Mund zu halten“. Sie ist zuversichtlich, trotz der Schwierigkeiten nach Hause zu kommen.

Karola Rödel-Sander macht zusammen mit ihrem Mann Urlaub auf der Kanareninsel Gran Canaria, die nach ihren Angaben „komplett still steht“. Das Appartement, das sie bei dem aus „Goodbye Deutschland“ bekannten Paar Fabio und Jörg gemietet haben, dürfen sie seit Sonntag nicht mehr verlassen. „Hier hat sich alles überschlagen“, sagt die Touristin. Die Ausgangssperre werde äußerst streng von spanischen Behörden kontrolliert, die Polizei fahre umher und ermahne die Menschen mit Megafonen. „Auch mit Hubschraubern wird kontrolliert“, sagt Karola Rödel-Sander.

Selbst diejenigen, die zum Lebensmitteleinkauf das Haus verlassen, was ja gestattet sei, würden überprüft. „Sobald man eine Einkaufstüte in der Hand hat, geht es“, so die Urlauberin. Im gegenüber liegenden Supermarkt gebe es zwar auch Vorschriften, wie beispielsweise das Überziehen von Handschuhen, jedoch sei nach wie vor alles erhältlich. Über die deutschen Toilettenpapier-Hamsterkäufe ist sie mehr als verwundert.

Zumindest nicht in einem Hotel eingesperrt

Um wieder nach Hause zu kommen, haben sich Karola Rödel-Sander und ihr Mann beim Auswärtigen Amt registriert, parallel dazu aber auch noch selbst einen Flug gebucht, der sie am Sonntag von Gran Canaria nach Köln bringen soll. Ob es klappt, steht in den Sternen. Bekannten aus Hamburg seien die Rückflüge bereits ersatzlos gestrichen worden. „Es ist schon heavy, was hier abgeht. Aber wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“, erklärt die Urlauberin, die froh ist, in einem Appartement zu sein. „Gegenüber ist ein Hotel, das dürfen die Gäste nicht verlassen.“