Iserlohner Seniorin sitzt seit Heiligabend ohne Heizung da

Für den Wasserschaden, der wohl durch Renaturierungsarbeiten entstanden ist, fühlt sich bisher niemand verantwortlich.

Iserlohn. Das war alles andere als ein heiliger Abend für Erika Küchenberg: Kurz vor Mitternacht wird es in ihrem Haus an der Lägerbachstraße stockfinster. Wie immer in solchen Fällen ruft sie einen ihrer beiden Söhne an, diesmal André, der in unmittelbarer Nachbarschaft lebt. Er sucht im

denkmalgeschützten Haus der 75-Jährigen nach der Ursache für den Stromausfall und stellt fest: „Der FI-Schalter der Heizung ist rausgeflogen.“

Im Keller offenbart sich den Küchenbergs dann die ganze Katastrophe: 30 Zentimeter hoch steht bereits das Wasser, das weiter hineinrauscht. „Dann haben wir die Feuerwehr gerufen, die haben sofort angefangen, das Wasser abzupumpen – 1000 Liter pro Minute“, beschreibt André Küchenberg das Geschehene. Die Stadtwerke Iserlohn hatten einen Rohrbruch vermutet, wurden aber nicht fündig. Doch die Mitarbeiter stellten fest, dass die Probleme bei der noch nicht lange zurückliegenden Renaturierung und den damit verbundenen Arbeiten entstanden sein müssen. „Alte Leitungen und Schächte wurden entfernt und verdämmt, nun läuft das Wasser bei meiner Mutter in den Vorgarten, das Haus steht quasi in einer Badewanne“, sagt Küchenberg.

Nachdem zunächst die Berufs- und später die freiwillige Feuerwehr die Pumpe bewacht hatten, mussten er und sein Bruder die Aufgabe übernehmen. „Wir sind froh, dass die so super gearbeitet und uns die Pumpe dagelassen haben“, sagt er. In den Tagen nach Weihnachten wollte er einen Verantwortlichen aus dem Iserlohner Rathaus finden, der sich um die Schwierigkeiten kümmert.

Auch Bürgermeister Michael Joithe hatte André Küchenberg in seiner Verzweiflung – die Seniorin sitzt immerhin ohne Heizung und mit einem weiter nassen Keller da – angeschrieben. „Er war sogar hier und hat sich alles angesehen“, schildert der Betroffene. Eine Lösung gab es jedoch nicht, da die Stadt nicht in die Gewährleistungspflicht der an der Renaturierung beteiligten Unternehmen eingreifen könne. Eine für Kanäle verantwortliche Rathaus-Mitarbeiterin hätte zwar einen Notdienst geschickt, doch auch der sah sich als nicht zuständig an.

Ein Telefonat Küchenbergs mit der Firma, die an der Renaturierung beteiligt war, ergab: Von Seiten der Verwaltung hatte sich noch niemand gemeldet. „Keiner will sich von der Sache etwas annehmen“, lautet der Eindruck André Küchenbergs, der sich nicht um riesige Schadensersatzforderungen bemühen will, sondern einfach nur schnellstmöglich das weiter aus fünf Stellen einlaufende Wasser gestoppt und die erst zwei Jahre alte Heizungsanlage repariert sehen möchte. „Jemand von den Stadtwerken hat uns gesagt, dass das Ganze innerhalb kürzester Zeit erledigt sein könnte.“ Aber auch die seien eben nicht zuständig.

„Ich habe meiner Mutter eine Elektroheizung aufgestellt, aber mehr als 15, 16 Grad bringt die nicht“, erzählt er. Die Seniorin hatte es auch abgelehnt, zu einem ihrer Söhne zu ziehen. Sie weine jeden Tag.

Ob sie am Montag, wenn bei den Firmen und im Rathaus wieder gearbeitet wird, Hilfe bekommt, steht noch nicht fest.