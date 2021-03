Iserlohner Seniorenbeirat: Wahlergebnis steht fest

Iserlohn. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 29,11 Prozent

Das Ergebnis der Seniorenbeiratswahl steht fest. In der vergangenen Woche haben die sechs Mitglieder des Wahlvorstandes im Rathaus die Stimmen ausgezählt. Von 26.722 Wahlberechtigten nahmen 7780 ihr Stimmrecht wahr, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 29,11 Prozent (zum Vergleich: Bei der letzten Seniorenbeiratswahl im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 28,46 Prozent). 19.073 gültige Stimmen wurden abgegeben.

In den Seniorenbeirat wurden gewählt: Ingo Graumann (3705 Stimmen), Michael Hufnagel (3130), Karin Hörhold (2767), Adelheid Gisela Hövel (1715), Alfred Claus (1656 Stimmen), Birgit Vogel (1216), Ursula Buddruweit (1033), Berthold Lehrke (945), Rainer Bormann (858) und Axel Spies (715).

Im Falle der Verhinderung eines gewählten Mitgliedes rücken Kandidaten mit der nächsthöchsten Stimmenzahl nach. Dies sind: Rolf Gräfe (477 Stimmen), Sigrid Uhe (439) und Klaus Ulrich Spies (417). In seiner ersten Sitzung wählt der neue Seniorenbeirat seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden. Die Sitzung findet voraussichtlich am 28. April statt. Neben den von den Senioren gewählten Mitgliedern entsenden die Rats-Fraktionen jeweils einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Beirat.