Iserlohner Seidenstraße wird teilweise gesperrt

Iserlohn. Bis in den August muss die Seidenstraße wegen Arbeiten der Stadtwerke teilweise gesperrt werden.

Am Montag, 24. Februar, beginnen die Stadtwerke Iserlohn mit Bauarbeiten zur Verlegung einer neuen Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitung in der Seidenstraße, die deshalb in zwei Teilabschnitten gesperrt werden muss. Im ersten Abschnitt wird das Teilstück von der Straße Im Wiesengrund bis Soenneckenstraße gesperrt. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme wird der zweite Abschnitt von Soenneckenstraße bis Sundernallee gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Mitte August.