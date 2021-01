Iserlohner Schulen unterrichten alle Klassen digital

Iserlohn Nach dem Ende der Ferien rollt der Unterricht auch in Iserlohn wieder an. Doch die Schulen bleiben leer. Distanzunterricht ist angesagt

Heute fällt der Startschuss für den flächendeckenden Distanzunterricht in NRW. Alle Klassen müssen nach den neuen Corona-Verordnungen digital unterrichtet werden. Die Iserlohner Schulen fühlen sich gut vorbereitet, aber nicht alle haben Erfahrungswerte während des ersten Lockdowns sammeln können.

Die größere Sorge bereitet den meisten Schulleitern die Ausstattung der Schüler mit Endgeräten. Nicht jedes Kind, jeder Jugendlicher verfügt über ein solches. Dazu kommen noch die unterschiedlich guten Internetverbindungen in den Elternhaushalten – ein Faktor, der trotz optimaler Planung nicht zu beeinflussen ist. Deswegen seien die Programme auch auf den kleinen Bildschirmen von Smartphones getestet worden. Die seien mittlerweile weiter verbreitet als ein Rechner oder Laptop, sagt Oliver Dege, Rektor der Martin-Luther-Hauptschule.

Abgesehen von diesen äußeren Faktoren läuft nach einem halben Jahr „Zwangsdigitalisierung“ noch nicht alles rund. Eine einheitliche Software gibt es noch nicht, das Land setzt weiterhin auf die Eigensoftware Logineo, die aber noch einige Schwächen aufweist. „Da könnte man manchmal in die Tischkante beißen“, sagt Ute Neugebauer, Rektorin der Realschule am Hemberg. Aber ihre Kollegen kämen immer besser mit der Software zurecht. Zudem sei auch eine Weiterentwicklung der Plattform klar erkennbar.

Eine weitere Erschwernis sei, dass dem Landesprogramm eine funktionierende Videokonferenzfunktion im Gesamtpaket fehle, so Dege. Dieser Missstand wird an seiner Schule durch die Verwendung des frei verfügbaren Programms „Jitsi Meet“ aufgefangen. „Der Vorteil ist, dass das Programm keine persönlichen Daten speichern oder im Netz zurücklassen soll“, sagt der Schulleiter.

Das Problem des Fehlens einer Videokonferenzfunktion hat auch die Realschule am Hemberg gelöst, wenn auch auf anderem Weg. „Wir werden für die Gespräche mit den Schülern und den Unterricht das Programm Zoom nutzen“, sagt Neugebauer. Ihre Schule habe von fast allen Eltern eine schriftliche Einverständniserklärung erhalten. Dass nicht alle Erziehungsberechtigten zugestimmt haben, habe aber weitere Konsequenzen für die Lehrer, so Neugebauer. „Wir müssen die Anwesenheit auch für den digitalen Unterricht feststellen“, sagt die 65-Jährige. Nur könne sie schwer nachvollziehen, ob ein Kind krank sei, oder die Eltern kein Einverständnis zur Zoom-Nutzung erteilt haben.

Einen Schritt weiter ist die Gesamtschule Seilersee. Bereits im letzten Lockdown habe das Lehrerkolleg ein digitales Unterrichtskonzept ausgearbeitet und umgesetzt, sagt Schulleiter Daniel Asmuth. Auch die Ausstattungsquote der Schüler mit Endgeräten sei bei 100 Prozent, er möchte, aber nicht, dass dies als Kritik an anderen Schulen verstanden wird. „Die Eltern haben in einer Abstimmung mit gut 80 Prozent dafür gestimmt, für ihre Kinder ein solches Gerät anzuschaffen“, so Asmuth. Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht in der Lage seien, eine solche Anschaffung zu stemmen, sei ein Sozialfonds aufgelegt worden, den Sponsoren finanziell unterstützen.

Technisch ist die junge Bildungsstätte allein durch ihre Bauplanung im Vorteil. „Wir haben ein lückenloses WLAN-Netz, weil es beim Neubau gleich berücksichtigt wurde“, sagt Asmuth. Auch in Sachen Software sei seine Schule gut aufgestellt. Als Pilotschule für die Plattform „HPI Schul-Cloud“ seien alle datenschutzrechtlichen Dinge geregelt, die Technik funktioniere. Einzig für die fünfte Klasse werde im zweiten Lockdown die Microsoft-Lösung 365 benutzt. „Die Änderungen am Stundenplan sind minimal“, sagt Asmuth. So werde die Zeit für „digitalen Frontalunterricht“ gekürzt, diese Zeit aber den individuellen Sprech- und Beratungszeiten der Lehrer zugeschlagen.

Einen neuen Stundenplan hat dagegen die Martin-Luther-Hauptschule ausgearbeitet. „Die Hauptfächer wie Deutsch, Mathe oder Englisch werden voll digital unterrichtet. Aber auch Nebenfächer wie Physik oder Biologie finden statt“, sagt Rektor Dege. Fächer, die einen hohen praktischen Anteil haben, so wie beispielsweise Sport, können zunächst einmal nicht angeboten werden.

Bei allen Unwägbarkeiten vor dem Schulstart scheinen aber alle Lehrer an den Schulen motiviert zu sein und scheuen die neue Situation nicht. „Wir freuen aus darauf“, sagt Dege. Allerdings seien seine Kollegen und er alle keine Überflieger in digitalen Dingen, fügt er hinzu. „Ich finde es superspannend“, sagt Neugebauer. Allerdings wisse sie noch nicht, in welcher Stimmung sie am Freitag sein werde, so die 65-Jährige. Das wissen die Lehrer und Schüler erst, wenn bis dahin erste praktische Erfahrungen gemacht worden sind.