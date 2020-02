Iserlohner Schulen und Kitas nehmen Betrieb am Dienstag auf

Iserlohn. Die städtischen Schulen und Kindertageseinrichtungen sind ab Dienstag, 11. Februar, wieder geöffnet.

Trotzdem gelte es, so heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus, die Wetterlage weiterhin zu beobachten. Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur Schule beziehungsweise. Kita zumutbar ist. Die Eltern müssen die jeweilige Einrichtung unverzüglich darüber informieren, dass ihr Kind am betreffenden Tag nicht am Unterricht teilnehmen beziehungsweise in die Kita kommen wird.