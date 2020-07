Iserlohner Polizisten stellen bewaffneten 22-Jährigen

Ein 22-Jähriger hat am Dienstagmorgen eine Schreckschusswaffe dabei, die Polizei stellte die Waffe sicher.

Iserlohn. Dienstagmorgen hat ein Autofahrer die Polizei alarmiert: An der Friedrichstraße entdeckte er einen jungen Mann, der einen Revolver bei sich trug.

Eine erschreckende Entdeckung hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein Autofahrer gemacht: An der Friedrichstraße war ihm ein Mann aufgefallen, der von der Zollernstraße kommend Richtung Polizei lief. In seinem Hosenbund war das Griffstück eines Revolvers zu sehen, der Autofahrer wählte sofort den Notruf. Polizeibeamte fanden den Mann kurz vor dem Konrad-Adenauer-Ring.

Bei der Durchsuchung entdeckten sie einen PTB-Revolver, eine sogenannte Schreckschusswaffe, im hinteren Hosenbund des 22-Jährigen. Als die Polizisten den jungen Mann mit diesem Fund konfrontierten, gab er an, nicht zu wissen, dass er die Waffe nicht öffentlich führen dürfe. Die Polizisten stellten die Waffe sicher und zeigten den Iserlohner an.

Geldbörse aus Kinderwagen in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz gestohlen

Eine 24-jährige Frau war gestern in einem Schuhgeschäft am Alten Rathausplatz einkaufen. Während sie durch die Regale stöberte, entwendeten Diebe ihre Geldbörse, die sie offen auf ihrem Kinderwagen abgelegt hatte. Kurz zuvor war dem Opfer eine Frau aufgefallen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang steht. Die mutmaßliche Täterin war 30-35 Jahre alt, etwa 165 cm groß, hatte lange schwarze Haare, die sie zum Zopf gebunden hatte, und trug ein weiß/rosa Kleid.

Hinweise nimmt die Polizei Wache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.