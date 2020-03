Das Körperkontaktverbot in Zeiten der Corona-Krise bringt besonders den Berufszweig der Heilmittelerbringer, zu denen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen zählen, in eine schwierige Situation. Denn Körperkontakt ist zwingend notwendig, um die Patienten zu behandeln. Die Praxen gelten als systemrelevant, das heißt, sie gehören ausdrücklich zum Kern der Gesundheitsversorgung wie Krankenhäuser, Ärzte und Apotheker auch.

„Katastrophal“, beschreibt Physiotherapeut Bernd Falkenberg die Auswirkungen der aktuellen Lage auf die Praxen seiner Branche. Terminabsagen von Seiten der Patienten gäbe es jede Menge, auf rund 80 Prozent beziffert der Therapeut die Ausfälle. „Die einen haben sicherlich berechtigt Angst zu kommen, und dann sind Risikopatienten dabei, die natürlich in der Praxis häufig anzutreffen sind. Dadurch kommt es verstärkt zu den Absagen“, erklärt der Physiotherapeut. „Ein ganz großes Problem ist, dass Patienten verunsichert sind und gar nicht wissen, dass wir weiter arbeiten dürfen“, erklärt auch Klaus Brüggemeier, kaufmännischer Leiter der Praxis Brüggemeier.

Umsatzrückgänge zwischen 60 und 90 Prozent

Und dies bringe auch direkte Folgen mit sich, denn ein Ausfall des Patienten sei ein klarer Verdienstausfall. Je nach Praxisschwerpunkt können die Umsatzrückgänge zwischen 60 und 90 Prozent liegen. Gerade deswegen betont Bernd Falkenberg: „Die Praxen bleiben auf und wir können weiterhin arbeiten.“

Dabei gilt, dass Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, nicht in die Praxis kommen sollen. Normale Patienten können in die Praxis kommen und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften behandelt werden. „Risikopatienten, also ältere Patienten oder Patienten mit Herzkreislaufproblemen, werden nur mit Mundschutz und Handschuhen in einem speziellen Raum behandelt“, erklärt der Physiotherapeut.

In der Praxis Brüggemeier fallen zudem privatzahlende Patienten weg, die sich prophylaktisch behandeln lassen. „Alle Patienten, die zu uns kommen, müssen eine aktuelle ärztliche Verordnung haben“, erklärt Klaus Brüggemeier.

Auch im Bereich der Logopädie zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. „Diese Woche haben sich sieben oder acht Menschen bereit erklärt zu kommen. Normalerweise habe ich 37 bis 38 Therapien im Durchschnitt“, erklärt Marion Gebhard für „die Praxis für Logopädie“ in Iserlohn. Die Logopädin schaut nicht nur auf die wirtschaftlichen Folgen für die Praxis, sondern auch auf die Folgen für die Patienten. „Der Therapie fehlt dadurch auch die Kontinuität. Gerade bei Therapie ist es wichtig, dass man diese Regelmäßigkeit hat“, erklärt sie. Deswegen weicht die Praxis bereits auf Alternativen aus, bietet per Telefon Beratungen an oder verschickt Übungsmaterial per E-Mail. Über Tele-Therapie denke die Praxis ebenfalls zur Zeit nach.

Umsätze brechen erst in drei bis vier Monaten weg

Hinzu kommt, dass Physiotherapeuten und Logopäden in Vorleistungen gehen. „Bei uns ist das natürlich das Problem, uns bricht der Umsatz heute weg, den wir aber erst in drei bis vier Monaten generieren. Wir rechnen jetzt nicht Rezepte ab, die wir im Februar und März behandeln, sondern aus dem Dezember“, erklärt Klaus Brüggemeier. Deswegen könnten zu diesem Zeitpunkt keine Fördergelder beantragt werden, weil der Umsatz erst zum jetzigen Zeitpunkt einbricht.

In allen drei Praxen wurde bereits Kurzarbeit angemeldet. Wie sich die Situation für die Therapeuten weiter entwickeln wird, ist ungewiss, da alles von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängt. „Wenn die Situation noch vier bis sechs Wochen andauert, dann ist das Problem sicherlich noch händelbar“, erklärt Klaus Brüggemeier. Hält die Situation jedoch länger an, könnten im schlimmsten Fall Entlassungen oder die Schließung kompletter Praxen die Folge sein.