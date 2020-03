Iserlohner Parktheater ist eindeutig Martin-Rütter-Land

Iserlohn. IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert hatte eine etwas andere Fassung von „Biene Maja“ zur Begrüßung von Martin Rütter im Parktheater mitgebracht.

„Wir kommen seit sechs Jahren aus Remscheid hier zu dieser Veranstaltung, und wir kommen, wenn es das noch gibt, auch noch in zehn Jahren wieder.“ Der Herr, der das am Montagabend strahlend im Parktheater sagt, trinkt gerade in der Pause des Martin-Rütter-Abends ein Schlückchen Erfrischendes. Er hat wohl mächtig Durst, denn gerade musste er auf Bitten von IKZ-Chefredakteur Thomas Reunert eine etwas andere Fassung des Ohrwurms „Biene Maja“ mitsingen. Dabei befand er sich in bester Gesellschaft, denn das total ausverkaufte Parktheater half nach Kräften mit, ließ das eine und andere Mal den ehrwürdigen Kulturtempel mit Jubel und Gesang in den Grundfesten erzittern.

Am Anfang war es erst einmal ein gemeinsamer Versuch

Wahrscheinlich trifft es der Begriff „Kultveranstaltung“ am besten, wenn man inzwischen über die jährlichen Auftritte des Hundetrainers, TV-Aktivisten und Entertainers Martin Rütter in Iserlohn schreibt. Abseits seiner großen Bühnen-Produktionen, mit denen der Wahl-Kölner inzwischen die größten Hallen im ganzen deutschsprachigen Raum regelmäßig bis auf den letzten Platz füllt, ist sein Waldstadt-Besuch immer auch für ihn eine Art „nach Hause kommen“. „Hier in Iserlohn“ habe er auf Einladung von Thomas Reunert und JoJo Jostmann vor vielen Jahren als „ziemlich unbekannter Typ zum ersten Mal vor so vielen Menschen auf einem Haufen gestanden“ und eben auf seine Art über gute und auch verbesserungswürdige Mensch-Hund-Beziehungen gesprochen. An dem individuellen Iserlohner Konzept hat sich eigentlich in den Jahren auch nicht viel geändert. Rütter spricht mit Reunert über allerlei Fragen sowie große und kleine Probleme aus dem Alltag von Menschen und Hunden. Tabuthemen gibt es nicht. Ernste Momente wechseln mit großer Freude bei den Fans und heimlichen Glucksen bei den „Ertappten“ ab.

Maja und Kreuzberg: Alle Musik-Wege führen zu Rütter

Ebenfalls schon leichte Tradition hat aber inzwischen auch die oben bereits erwähnte Gesangseinlage. Auch wenn es ohnehin eigentlich mehr ein offenes Singen ist. Doch es blieb auch an diese Abend nicht nur beim „Alle lieben Rütter“-Song. Einmal mehr hatte die Altenaer Rütter-Song-Writerin Sarah Dimi­tropoulos zu Papier und Stift gegriffen und ihre Version des Cordalis-Songs „Anita“ auf Rütters Hundedame Emma umgeschrieben. Und schließlich brachte auch noch Oliver Schirmer aus Hagen seine Version der „Kreuzberger Nächte“ a capella zu Gehör. Spätestens da brachen im Publikum wieder alle Dämme. Somit wird sich das Iserlohner Tierheim auch in diesem Jahr wieder über eine schöne Spende freuen dürfen. Und die Besucher auf den bereits fest eingeplanten, aber „leider“ auch schon ausgebuchten Rütter-Besuch im Februar 2021.