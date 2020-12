Iserlohner MVG-Kunden-Center der MVG drei Tage geschlossen

Iserlohn. Von Donnerstag, 3. Dezember, bis einschließlich Samstag, 5. Dezember, bleibt das Kunden-Center der MVG geschlossen.

Wie die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, wird das Kunden-Center am Zentralen Omnibusbahnhof Konrad-Adenauer-Ring in in dieser Woche nur eingeschränkt geöffnet sein. Am heutigen Mittwoch, 2. Dezember, ist das Kunden-Center mit Vorverkaufsstelle von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Von Donnerstag, 3. Dezember, bis einschließlich Samstag, 5. Dezember, bleibt das Kunden-Center der MVG geschlossen. Die MVG bittet um Verständnis und bittet Fahrgäste die umliegenden Vorverkaufsstellen zu nutzen.