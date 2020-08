Iserlohner Kenia-Team will helfen

Iserlohn. Die Gruppe des Pastoralverbunds Iserlohn will Schwester Emmah und ihre Schützlinge mit Spenden unterstützen.

Steigende Fallzahlen von Covid-19 im heimischen Raum beunruhigen, das Kenia-Team des katholischen Pastoralverbundes Iserlohn blickt aber über den Tellerrand hinaus und schaut mit Schrecken nach Kenia, wo die Not durch die Krise noch größer wurde. Jedoch sind dem Team rund um Sophia Bergandt die Hände gebunden, was die Hilfe betrifft. Viele traditionelle Aktionen, um in Iserlohn Geld für das Hilfsprojekt zu sammeln, mussten aufgrund der Pandemie ruhen.

Kranzbinde-Aktion steht in den Sternen

Die jährliche Osterkerzenaktion beispielsweise fand unter besonderen Umständen statt, brachte aber dennoch manchen Euro für den guten Zweck. Wenn es jetzt mit großen Schritten Richtung Herbst geht, treffen sich die Damen des Kenia-Teams traditionell, um herbstliche Kränze und Türschmuck aus Blüten und Früchten zu basteln, die dann zu Gunsten des Hilfsprojektes verkauft werden. Noch steht allerdings in den Sternen, ob die Aktion stattfinden kann. Darf gemeinsam gebastelt werden? Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es, die Dekorationen zum Verkauf anzubieten?

Alles Fragen, die Sophia Ber­gandt und ihre Mitstreiterinnen Anneliese Westebbe, Helene Jochheim und Gaby Kaiser jetzt bei einem Treffen beschäftigten. Sie wollten über zukünftige Projekte und die große Not in Kenia sprechen. Fast vor genau einem Jahr hatten sie sich von Schwester Emmah am Flughafen verabschiedet. Damals hätte niemand gedacht, wie die Corona-Pandemie die Welt verändert.

Das „St. Martins School Kibagare“-Projekt in Kenia hat mit großen Problemen zu kämpfen. Erst vor Kurzem kam ein Hilferuf. Bis Mitte März war auch dort noch alles halbwegs in Ordnung. Als der erste Fall von Covid-19 gemeldet wurde, schlossen die Schulen auf unbestimmte Zeit, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Erst gab es Hoffnung, dass die Schulen im September wieder öffnen würden, aber aufgrund der Zunahme der Fälle hat sich die Regierung entschieden, die Schulen erst im Januar 2021 wieder zu öffnen. Online-Kurse sind für Kinder aus den Slums wie Kigabare unmöglich. Neben der Wissensvermittlung fehlt es noch an anderer Stelle: Die Kinder in der „St. Martins School“ bekommen normalerweise in der Schule zu essen. Keine Schule bedeutet somit Hunger.

11.100 Menschen wurde bereits geholfen

Die Kinder kamen zu den Schwestern und baten um Hilfe. Es wurde schließlich das Lebensmittelkorb-Projekt ins Leben gerufen. Solch ein Korb enthält jeweils vier Kilo Reis, Maismehl und Bohnen sowie je zwei Kilo Zucker und Kochfett. Im Durchschnitt hat ein Haushalt sechs Personen zu ernähren. Die Verteilung erfolgt alle zwei Wochen auf dem Schulgelände, und die ganz schlimme Hungersnot konnte somit etwas gelindert werden. Mit der Garantie einer Mahlzeit pro Tag sind die Kinder besser in der Lage, den Rest des Jahres zu überleben. Schon über 1.850 Haushalten und somit schätzungsweise über 11.100 Personen konnte geholfen werden.

Die Zahlen in Kenia sind ansonsten auch sehr alarmierend. Bis Ende Juli gab es fast 18.000 bestätigte Fälle und 280 Todesfälle. Die Wirtschaft des Landes ist durch das Virus geschrumpft, viele Kenianer haben ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen verloren. Nach der Pandemie warten verschiedene Herausforderungen auf die Schwestern vor Ort. Dabei sind sie natürlich auf die Hilfe aus Deutschland angewiesen.

Sophia Bergandt und das Kenia-Team geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht können die beliebten Herbstkränze draußen in Kleingruppen angefertigt und verkauft werden. Corona hat alle zum Umdenken bewegt, es braucht neue Denkmodelle. Das Weihnachtsgeschäft des Kenia-Teams zu Gunsten der Ärmsten ist gänzlich ungewiss. Und auch die Kollekten aus den Gottesdiensten fehlen. Daher ruft Sophia Bergandt alle treuen Spender und Kenia-Reisenden auf: „Bitte helft mit Spenden!“