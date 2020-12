Iserlohner Familie bei Corona-Priorisierung vergessen?

Iserlohn/Märkischer Kreis Nach dem Start der Schutzimpfungen im Märkischen Kreis scheint es, als sei an eine Bevölkerungsgruppe nicht gedacht worden.

Das Grobe ist geklärt: Die Impfzentren stehen bereit, die Bevölkerung wurde nach Vulnerabilität priorisiert, der erste Impfstoff ist da, die mobilen Einsatzteams haben ihre Arbeit in den Alten- und Pflegeheimen aufgenommen. Es ruckelt etwas, doch das war zu erwarten. Aber mit den ersten Erfolgen tun sich auch Lücken auf, melden sich Menschen, die in dieser groben Einteilung nicht berücksichtigt wurden.

Zu ihnen gehören Karin und Jürgen Fiedler. Das Ehepaar pflegt seit nunmehr fünf Jahren Karins Mutter Helene daheim. Er sei finanziell auch in der Lage gewesen, seine Schwiegermutter in ein Pflegeheim zu geben, sagt der 71-Jährige. „Aber das ist nicht meine Mentalität.“ Da das Ehepaar in der Vergangenheit einige gesundheitliche Rückschläge hinnehmen musste, gehören auch sie – wie Helene Schünadel – theoretisch zur ersten Gruppe, die den Corona-Impfstoff verabreicht bekommen soll.

In der Praxis kommt bei Familie Fiedler hinzu, dass die fast 95-jährige Mutter nicht mehr transportfähig ist, Helene Schünadel auf gar keinen Fall in der Verfassung ist, zu einem Impfzentrum gebracht zu werden. Auch der ambulante Pflegedienst, der die Familie betreut, weiß keine Antwort. Mehrere Anrufe bei Stadt, Kreis und Land enden erfolglos. „Ich wollte bei den Behörden nachfragen, wie es dann bei uns abläuft“, sagt Jürgen Fiedler, der da noch an eine Schutzimpfung zu Hause glaubt. „Ich habe bis zu 45 Minuten in Warteschleifen verbracht. Nur um zu hören, dass man entweder nichts weiß, nicht zuständig ist oder der Zuständige gerade Urlaub hat“, so der 71-Jährige.

Der Märkische Kreis antwortet auf eine Presseanfrage der Heimatzeitung: Momentan sei es nicht möglich, Menschen, die daheim von Angehörigen gepflegt werden, dort zu impfen, da der Impfstoff nicht lange genug haltbar sei. „Das kann ich jetzt nicht glauben“, sagt Jürgen Fiedler, als er diese Antwort hört und ist geschockt: „Das heißt also, dass meine Schwiegermutter und wir zum Tode verurteilt sind.“ Jetzt werde das Paar noch dafür bestraft, dass sie Angehörige daheim pflegen, so der 71-Jährige. „Das ist taktlos“, kann Karin Fiedler nur dazu sagen.

Dass der Transport des Biontech-Impfstoffes, der bis kurz vor der Injektion bei minus 70 Grad gelagert werden muss, technisch nicht machbar sei, sei zumindest eine Antwort, die er halbwegs verstehen könne, so Jürgen Fiedler. Doch das sich erst die Presse einschalten müsse, um diese Information zu erhalten, löse bei ihm großes Unverständnis aus. Denn auch bei den Senioren ist nach neun Monaten Isolation zum Schutz der Familie kaum noch Kraft vorhanden. „Es geht an unsere Substanz.“

Mehr Informationen wünschen sich tagtäglich immer mehr Menschen, doch von offizieller Stelle kommt nichts oder wenig. „Seit letzter Woche Mittwoch versuche ich die Institutionen zu erreichen“, sagt Jürgen Fiedler. Es sei diese Ungewissheit, wie es weitergeht, die den Akku noch schneller leer werden lässt als in den Monaten zuvor. Die Fiedlers wünschen sich einfach eine konkrete Aussage, wie es jetzt weitergeht – oder auch nicht.

Denn der Wille, sich impfen zu lassen, ist bei den betagteren Semestern außerhalb von Alten- oder Pflegeheimen durchaus hoch. „Ich möchte den nächstmöglichen Termin wahrnehmen“, sagt Horst Platthaus, auch wenn der Senior in seiner Mobilität arg eingeschränkt ist. Im Zweifel werde er von einer seiner Pflegerinnen dorthin gebracht, so der 86-Jährige weiter. Nach Lüdenscheid könne er aber auch nicht mehr reisen, daher hofft er auf die Öffnung des Impfzentrums in Dröschede.

Wann es soweit sein wird, ist aber noch nicht bekannt. Eine Anmeldung ist auch noch nicht möglich, Land und Kreis halten sich zu diesem Thema weiterhin bedeckt, lassen die Bevölkerung im Unklaren. „Wenn jemand Offizielles wenigstens sagen würde, dass sie selbst noch nicht wissen, wie es weitergeht, wäre das schon ein Fortschritt“, formuliert Jürgen Fiedler seinen bescheidenen Wunsch. Das allein wäre schon eine große Erleichterung.