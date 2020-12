Karitatives Iserlohn-Sümmern in Sammellaune

Sümmern. Die Kronkorken-Aktion 2020 des Fußball-Kreisligisten Sportfreunde Sümmern geht in den Endspurt.

Auch wenn das Sportplatz-Gelände am Bixterhauser Hellweg am kommenden Samstag, 5. Dezember, wegen der Corona-Beschränkungen weiterhin geschlossen bleibt, werden die gesammelten Kronkorken in der Zeit von 10 Uhr bis 19 Uhr vor dem Eingang nach festgelegten Regularien entgegengenommen. Nachwuchs-Bereichsleiter Roland Schnick erklärt dazu: „Unter Berücksichtigung der Corona-Vorschriften werden unter meiner Aufsicht der Reihe nach nur einzelne Personen zur Abgabe vor dem Eingangstor vorgelassen.“ Er betreut die diesjährige Kronkorken-Aktion, deren kompletter Erlös der eigenen Jugendabteilung zugutekommt. Für Rückfragen steht Roland Schnick unter 0175/ 4443291 zur Verfügung.