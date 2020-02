Iserlohn soll Vorbild sein

Iserlohn. Die SPD fordert in einem Antrag für den Feuerwehrausschuss die „Anpassung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehr- leute“ und eine Satzungsänderung.

Zur Begründung heißt es: „Dieser Antrag ändert die Satzung über den Ersatz des Verdienstausfalles, der Auslagen und der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder der Feuerwehr der Stadt Iserlohn und passt die Verdienstausfälle an die umliegenden Gemeinden an. Damit wird die Attraktivität des freiwilligen Feuerwehrdienstes – vor allem vor dem Hintergrund des ohnehin beklagten Fachkräftemangels – einerseits für das Engagement Angestellter bei privaten Arbeitgebern und für Selbstständige andererseits erhöht. Als größte kreisangehörige Kommune der näheren Umgebung sollte Iserlohn Vorbildwirkung entfalten.“

So solle unter anderem eine Erhöhung von derzeit 20,45 Euro auf den Regelstundensatz von 30 Euro erfolgen – so wie in Hemer und Schwerte. Auch soll eine Erhöhung beim Verdienstausfallersatzes von derzeit 40,90 Euro auf den Höchstbetrag 75 Euro erfolgen.